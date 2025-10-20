München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München stehen im Pokal-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga. Gegen die Basketball Löwen Braunschweig hatten die Bayern keine Probleme und setzten sich im Achtelfinal-Heimspiel mit 99:64 (46:27) durch. Im Viertelfinale am 15./16. November treffen die Bayern auswärts auf den noch ungeschlagenen Aufsteiger Vet-Concept Gladiators Trierl

Nach einem 16:0-Lauf hatten sich die Bayern nach sechs Minuten auf 18:5 abgesetzt. Offensiv drückte danach Justus Hollatz dem Spiel seinen Stempel auf. Defensiv überzeugten die Münchener mit einigen forcierten Ballverlusten. Eine 24:14-Führung nach dem ersten Viertel bauten die Gastgeber zur Halbzeit auf 46:27 aus.

Nach der Pause dominierten die Bayern noch mehr, nach einem 18:0-Lauf waren sie auf 64:29 davongezogen. In dieser Phase lief es für Hausherren so gut, Andreas Obst (11 Punkte) begann schon, dem Gegner im Schnellangriff durch die Beine zu dribbeln. Mit dieser 35-Punkte-Führung im Rücken ließen die Bayern nichts mehr anbrennen. Hollatz erzielte 14 seiner 21 Punkte in der ersten Hälfte.