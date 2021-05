Hier lesen Sie alles rund um alle Zugänge, Abgänge und die Entwicklung des Kaders der Adler Mannheim - der Artikel wird stetig aktualisiert

Mannheim. (dpa/lsw) Nach der Verpflichtung des früheren NHL-Profis Korbinian Holzer haben die Adler Mannheim einen weiteren Verteidiger verpflichtet. Vom schwedischen Eishockey-Meister Växjö Lakers kommt der 32 Jahre alte Finne Ilari Melart nach Mannheim und unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag. "Nach mittlerweile sechs Jahren in Schweden ist es für mich an der Zeit, etwas Neues zu erleben", sagte Melart laut Mitteilung der Adler vom Donnerstag.

Der finnische Verteidiger hatte in Schweden auch für Lulea und Färjestad gespielt. Zuvor war er in der zweitklassigen Nordamerika-Liga AHL und der multinationalen KHL aktiv gewesen.

Olympia-Silbermedaillengewinner Björn Krupp kehrt unterdessen wie erwartet von Mannheim zum Vizemeister Grizzlys Wolfsburg zurück. Der 30-Jährige erhielt bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2024, wie die Grizzlys bekanntgaben. Krupp zählt zu den elf Spielern, von denen sich die Adler nach ihrem enttäuschenden Halbfinal-Aus in den Playoffs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft trennten. Die neue DEL-Saison soll am 9. September beginnen.

Update: Donnerstag, 13. Mai 2021, 15.04 Uhr

Verteidiger Akdag verlängert Vertrag

Sinan Akdag. Foto: vaf

Mannheim. (dpa/RK) Der langjährige Nationalspieler Sinan Akdag wird eine achte Saison mit den Adlern Mannheim bestreiten. Der Verteidiger habe seinen Vertrag verlängert, teilte der Topclub der Deutschen Eishockey Liga am Montag mit. Der 31-jährige Akdag spielt bereits seit 2014 für die Adler, die in dieser Saison überraschend im Playoff-Halbfinale ausgeschieden waren und wurde 2015 und 2019 Meister mit den Adlern. "Wir wissen seine Zuverlässigkeit zu schätzen", begründet Manager Axel Alavaara die weitere Zusammenarbeit.

Als Neuzugang für die Mannheimer Defensive stand zuvor bereits der frühere NHL-Profi Korbinian Holzer fest. Anders als Holzer wurde Akdag nicht für die derzeit laufende Vorbereitung auf die am 21. Mai beginnende Weltmeisterschaft in Riga nominiert.

Update: Montag, 10. Mai 2021, 14.17 Uhr

Ben Smith wechselt zum EHC München

Berlins Florian Kettemer (l) kämpft gegen Ben Smith von Adler Mannheim um den Puck. Archivfoto: Andreas Gora/dpa

Mannheim/München. (dpa/RK) Für die Jagd auf den nächsten deutschen Eishockey-Titel hat der EHC Red Bull München den früheren Stanley-Cup-Champion und bisherigen Adler-Mannheim-Kapitän Ben Smith verpflichtet. Die Münchner meldeten den erwarteten Transfer am Montag als perfekt, nachdem wenige Tage zuvor die Adler den Abschied des amerikanischen Stürmers verkündet hatten.

Zwei Tage zuvor hatte der US-Amerikaner auf der Saisonabschlussfeier der Adler noch Rätsel aufgegeben und "von einem neuen Land" gesprochen, womit aber nicht wie vermutet Schweden oder die Schweiz, sondern der Freistaat Bayern gemeint war.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich Ben für uns entschieden hat. Er verkörpert alles, was einen Top-Profi ausmacht", freute sich Münchens Trainer Don Jackson. In der Branche wird der Transfer zu den "Roten Bullen" als Retourkutsche dafür angesehen, dass die Mannheimer das Rennen um den ehemaligen NHL-Verteidiger Korbinian Holzer gemacht haben.

Der dreimalige Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war in dieser Saison überraschend schon im Playoff-Viertelfinale ausgeschieden und rüstet seine Mannschaft nun um. Von den Kölner Haien hatte München bereits Nationalstürmer Frederik Tiffels geholt. Der 32-jährige Smith hatte 2018 noch den Titel in der unterklassigen nordamerikanischen AHL gewonnen und die Mannheimer 2019 zur Meisterschaft geführt.

Update: Montag, 10. Mai 2021, 11.02 Uhr

Früherer NHL-Verteidiger Holzer kommt

Mannheim. (dpa/lsw) Der langjährige NHL-Verteidiger Korbinian Holzer verstärkt künftig die Adler Mannheim. Der Nationalspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag und soll beim deutschen Eishockey-Meister von 2019 eine Führungsrolle einnehmen, wie die Adler am Freitag mitteilten. Holzer bestritt zwischen 2010 und 2020 für die Toronto Maple Leafs, die Anaheim Ducks und die Nashville Predators insgesamt 211 Spiele in der NHL. Zuletzt spielte der 33 Jahre alte Verteidiger für Awtomobilist Jekaterinburg in der von russischen Teams dominierten Kontinentalen Hockey-Liga (KHL).

Korbinian Holzer. Foto: dpa

Momentan bereitet sich Holzer mit dem deutschen Nationalteam in Nürnberg auf die Weltmeisterschaft vom 21. Mai bis 6. Juni in Riga vor. "Korbinian gehört zweifelsfrei zu den besten Verteidigern, die das deutsche Eishockey hervorgebracht hat", lobte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara den gebürtigen Münchner. Über den anstehenden Transfer hatten bereits der "Mannheimer Morgen" und die "Eishockey News" berichtet.

Die Adler Mannheim waren in dieser Saison als Topfavorit überraschend im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga ausgeschieden und bauen ihren Kader mit elf Abgängen kräftig um.

Straubing Tigers holen US-Eishockeyprofi Lampl aus Mannheim

Die Straubing Tigers haben Cody Lampl von den Adlern Mannheim verpflichtet. Der 34 Jahre alte Abwehrspieler aus den USA war 2019 Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geworden und soll den Straubingern mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Lampl ist der vierte Verteidiger im Tigers-Kaders für die kommende Saison. Er besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. "Ich bin extrem hungrig und kann es kaum erwarten, loszulegen", äußerte er in einer Mitteilung vom Freitag. Auch aus familiären Gründen habe er sich entschieden, künftig im beschaulicheren Straubing zu spielen.

Update: Freitag, 7. Mai 2021, 14.17 Uhr

Kapitän Ben Smith lehnt Vertragsangebot ab

Mannheim (dpa/lsw) Kapitän Ben Smith wird die Adler Mannheim nach drei Jahren verlassen. Der 32 Jahre alte Stürmer habe nach dem Aus im Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft ein Vertragsangebot der Adler abgelehnt, teilte der Club am Donnerstag mit. "Bens Entscheidung hat uns schwer getroffen, wir müssen sie aber akzeptieren", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara: "Einen Spieler wie Ben zu ersetzen, wird keine leichte Aufgabe." Der US-Amerikaner Smith war 2018 zu den Mannheimern gekommen und hatte 2019 mit den Adlern die Meisterschaft gefeiert.

Update: Donnerstag, 6. Mai 2021, 17.27 Uhr

Gleich zehn Spieler müssen gehen

Mannheim. (dpa/lsw) Die Adler Mannheim stehen nach dem Halbfinal-Aus in der DEL vor einem Umbruch und trennen sich von gleich zehn Spielern. Dies teilte der siebenmalige Titelgewinner der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mit. Mit Kapitän Ben Smith laufen hingegen Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung noch.

Die Trikots von Moritz Elias, Tommi Huhtala und David Wolf hingen an der Bank der Greifvögel. Alle drei Cracks konnten ihrem Team verletzt nicht ins Finale helfen. Foto: vaf

Nicht verlängert werden demnach die auslaufenden Verträge der Verteidiger Cody Lampl und Craig Schira. Im Angriff verlassen mit Tommi Huhtala, Brendan Shinnimin, Taylor Leier, Felix Schütz, Sean Collins und Yannik Valenti gleich sechs Spieler die Adler. Zudem muss nach Angaben des Clubs Davis Koch, Leihgabe des Kooperationspartner Heilbronn, gehen.

Der Kontrakt mit Verteidiger Björn Krupp, der nach Wolfsburg zurückkehrt, werde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Meisterschaftsfavorit aus Mannheim war in den Playoff-Halbfinals an den Grizzlys Wolfsburg gescheitert.

Zunächst waren nur moderate Veränderungen geplant gewesen.

Update: Mittwoch, 5. Mai 2021, 17.02 Uhr

Moderate Veränderungen geplant

Mannheim. (rk) Anfang Mai ist normalerweise der Zeitpunkt, in dem die DEL-Klubs ihre Kader zumindest bei den deutschen Spielern komplett beisammen haben. Bedingt durch das späte Saisonende wurden diesmal bereits vor und während der laufenden Meisterschaftsentscheidung Transfers lanciert und vollzogen. Bei den Adler Mannheim ist die einzige bisher bestätigte Personalie der Zugang des vielfachen umworbenen Stürmers Tim Wohlgemuth (21) vom ERC Ingolstadt.

Darüber hinaus sind über Medien an Standorten der DEL-Konkurrenz Transfers durchgesickert, die aus Sicht des Rekordmeisters weitgehend Sinn machen. Verteidiger Cody Lampl (bald 35), seit dem zweiten Spieltag am 26. Dezember verletzungsbedingt nicht mehr im Einsatz, soll sich ebenso wie Förderlizenz-Stürmer Yannik Valenti (20) den Straubing Tigers anschließen.

Nur eine Personalie bestätigt

Valenti, der bei den Heilbronner Falken regelmäßig scort, hat bei seinen DEL-Einsätzen Mängel im Körperspiel und beim Defensivverhalten erkennen lassen. Dafür müssten die Adler das Talent aus dem bis 2022 laufenden Vertrag ebenso freistellen wie Björn Krupp, dessen Rückkehr nach Wolfsburg aus persönlichen Gründen durch den Onlinedienst Sportbuzzer publiziert wurde.

Mit Tim Wohlgemut haben die Adler eines der größten deutschen Talente verpflichtet. Foto: vaf

Schwedische Quellen vermelden die Verpflichtung von Craig Schira (33) durch den HC Linköpings. Der zu Jahresbeginn verpflichtete Verteidiger überzeugte, doch setzt Manager Axel Alavaara strategisch wohl eher auf einen jüngeren Spieler. Förderlizenzspieler Louis Brune (21 Einsätze) schließt sich dem ERC Ingolstadt an. Nachrück-Kandidaten in diesem, auch für die Heilbronner Falken zur Verfügung stehenden Kontingent, sind die Jungadler Simon Thiel, Lukas Ribarik, Arkadius Dziambor und Moritz Elias.

Der bereits mit einem Zweitspielrecht ausgestattete Davis Koch (23) aus Heilbronn könnte sich in einem Sommer-Try out (Probetraining) empfehlen.

Sinan Akdag wird wohl bei den Mannheimern verlängern. Foto: vaf

Nicht bestätigt, aber aufgrund starker Vorstellungen eine logische Folge, ist die Verlängerung mit Verteidiger Sinan Akdag (31). Zum Saisonende laufen auch die Verträge von Kapitän Ben Smith, Tommi Huhtala, Brendan Shinnimin, Taylor Leier, Sean Collins und Felix Schütz aus. Es ist davon auszugehen, dass aus diesem Kreis allenfalls mit zwei, drei Akteuren verlängert wird. Spätzugang Collins hat ebenso wie Schütz nicht überzeugt, Leier seine anfängliche Torgefahr verloren, konnte als Zwei-Wege-Stürmer immerhin gefallen. Shinnimin hat sich als großer Kämpfer erwiesen.

Die sportliche Leitung muss im Lichte geplanter Veränderungen, einhergehend mit einer Verjüngung, Platz schaffen. Jedem wird in einem "Exit Meeting" (Saisonabschlussgespräch) mitgeteilt, wohin der Weg geht. Was alternativ machbar ist, hängt davon ab, mit wie vielen Zuschauern und welchem Budget der Klub für die neue Spielzeit kalkulieren kann. Noch eine Saison mit pauschalen Gehaltsverzichten wird es nicht geben. Das hat Alexander Sulzer, Geschäftsführer der Spielervereinigung Eishockey, bereits zu verstehen gegeben.