Von Rainer Kundel

Vancouver/Mannheim. Die aufregenden Wochen nehmen für Moritz Seider kein Ende. Der 18-jährige Nationalspieler der Adler Mannheim hat die letzten anderthalb Jahre in einem atemberaubenden Tempo durchschritten: Debüt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Alter von 16 Jahren am 25. Oktober 2017, Jungadler-Meister 2018, Stammspieler und deutscher Meister in der DEL 2018/19, Aufstieg mit der U20-Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes, Länderspieldebüt in der A-Nationalmannschaft gegen die USA am 7. Mai in der heimischen SAP Arena und zuletzt der Sprung in den WM-Kader mit zwei Toren bei den Titelkämpfen in der Slowakei. Als Höhepunkt folgt nun in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) in Vancouver die Draft-Ziehung der National Hockey League (NHL).

Am Dienstag stand der Verteidiger noch in seinem Klassenzimmer der Integrierten Gesamtschule Herzogenried für den neuen Adler-Meisterfilm vor der Kamera, am nächsten Tag flog der Viernheimer, begleitet von seinen Eltern Kay und Sabine, nach Kanada. Frisch eingekleidet mit einem dunkelblauen Anzug im Gepäck. Das Trikot jenes Klubs, der ihn aus einer Vielzahl weltweiter Talente auswählt, wird ihm bei der Zeremonie in der Rogers Arena in Vancouver übergestreift.

Begleitet wird der "Überflieger" von Timo Machleid, dem deutschen Repräsentanten seiner Schweizer Beratungsagentur "4Sports & Entertainment". Die Schule hat Seider seit den Playoffs der Adler kaum gesehen. Eine Verpflichtung jagt die nächste. Bereits vor zwei Wochen stellten sich die potenziellen Erstrundendrafts beim "Scouting Combine" in Buffalo vor. "Das war eine neue Erfahrung, man wird eingekleidet, stellt sich vor und spult ein persönliches Programm ab, mit vielen Meetings", berichtet Seider im Fachblatt Eishockey-News. 29 Klubs hätten ihn interviewt "zwei sind leider abgesprungen", bedauert er.

Die etwas überbordenden Prognosen deutscher Experten, die den Rechtsschützen unter den Top Ten bei der Ziehung erwarten, wurden inzwischen etwas zurechtgerückt. "Ich erwarte ihn eher unter den ersten 20, aber vielleicht gibt es auch eine Überraschung" urteilt der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm, derzeit Assistenztrainer der Los Angeles Kings. Der Niederbayer kennt sich aus, wurde selbst 1996 in Runde 1 an 21. Stelle von den San Jose Sharks gezogen. An Seider sollen vor allem die Detroit Red Wings großes Interesse zeigen. Steve Yzerman, der General Manager des Klubs aus der Autostadt, hat sich von Seider auf einer Deutschland-Tour im Frühjahr selbst einen Eindruck verschafft.

"Die meisten Klubs beginnen gleich am Montag nach dem Draft mit ihrem Sommercamp", hat sich der gebürtige Rheinland-Pfälzer (Zell/Mosel) bei Marcel Goc erkundigt. "Danach wäre es gut, schnell zu wissen, wohin mein Weg geht. Ich würde auch gerne meinen Vertrag in Mannheim wahrnehmen, um meine Schule zu beenden".

Seider absolviert gerade das erste Halbjahr der zwölften Klasse der Fachoberschule, sein Schuljahr wurde aufgrund vieler Abwesenheiten mit Zustimmung der Schulbehörde auf zwei Jahre gestreckt. "Das würde auch die Fragen nach meiner Zukunft beantworten und ich könnte mich auf mein Sommertraining konzentrieren". Zur Erklärung: Das Recht am Spieler bleibt für den NHL-Klub drei Jahre nach dem Draft bestehen, Jochen Hecht wurde zum Beispiel nach der Ziehung 1995 durch die St. Louis Blues erst 1998 angefordert. Die auf Verjüngung getrimmten NHL-Standorte präferieren aber auch die Abordnung in ihr Farmteam, um den Spieler bei Bedarf hochziehen zu können. Somit wird am Samstag zwar feststehen, wer die Rechte an Seider hält, aber noch lange nicht, für wen er ab September spielen wird.