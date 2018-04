Mannheim. (RK) Knisternde Spannung und elektrisierende Stimmung am Ostersamstag in der Mannheimer SAP Arena: Zwei Tage nach dem von unschönen Attacken des EHC München begleiteten ersten Halbfinalspiels empfing der siebenfache deutsche Meister Adler Mannheim den Titelverteidiger zu Spiel zwei der „Best of seven-Serie“ und siegte in einem der besten und hart umkämpften Spiele, die die SAP Arena je gesehen hat, verdientermaßen mit 4:2 (1:1, 0:0, 3:1). Weiter gehts mit Spiel drei bereits am Montag (18.30 Uhr) in der kleinen Olympia-Eishalle auf dem Münchner Oberwiesenfeld.

Trainer Bill Stewart musste nach den Ausfällen von Matthias Plachta (Gehirnerschütterung) und Carlo Colaiacovo (Oberkörperverletzung) die Reihen umstellen. Für die beiden Verletzten rückten die Ende Januar nicht eingesetzten Aaron Johnson und Ryan MacMurchy in die Aufstellung, der angeschlagene Devin Setoguchi fehlte weiterhin. Die Mannheimer Fankurve empfing die Adler mit einer Choreografie in blau-weiß-roten Farben, darüber prangte ein großes Transparent, auf dem in Kurpfälzer Mundart „Druff un Dewedder“ stand.

Nachdem die Gastmannschaft aus Oberbayern bei der Aufstellung an der Mittellinie mit einem gellenden Pfeifkonzert empfangen wurde, passte das frühe 1:0 in den Stimmungspegel. Bereits nach 39 Sekunden fand ein Schuss von Thomas Larkin, noch abgefälscht von einem Münchner Verteidiger, den Weg ins Tor der „Roten Bullen“. Nachdem Garrett Festerling (9.) in Überzahl einen zweiten Treffer verpasste, glich Yannic Seidenberg während einer Drangperiode des Hauptrunden-Ersten in der 17. Minute aus.

Die schon im ersten Abschnitt hochemotionale Partie erfuhr im Mitteldrittel nochmals eine Steigerung. Beide Seiten boten erfrischendes Offensiv-Eishockey, bei dem die kämpferischen Elemente gegenüber spielerischen Finessen überwogen. Hochgeschwindigkeits-Eishockey sorgte vor beiden Toren für Chancen fast im Minutentakt, wobei die Münchner aufgrund von drei Mannheimer Strafzeiten ein Plus hatten. Einmal erwehrten sich drei Adler gar 79 Sekunden lang erfolgreich einer doppelten Unterzahl, als Mullen und Larkin gemeinsam auf der Strafbank saßen. Die ersten 40 Minuten hatten die Adler viel „Körner“ gekostet, die läuferische Dominanz der Gäste wurde in der Folge größer. Jason Jaffray überraschte nach 28 Sekunden des Schlussabschnitts die aus der Position gekommene Defensive der Blau-Weiß-Roten mit dem 1:2, als die Scheibe Dennis Endras unterm Schoner durchrutschte.

Daniel Sparre (45.) sowie Chad Kolarik und Luke Adam (51.) vergaben bei überfallartigen Angriffen den Ausgleich, zwei Minuten später musste der Videobeweis über Berechtigung des 2:2 entscheiden. Christoph Ullmann stand nach Vorlage von Marcel Goc zusammen mit einem Gegenspieler im Torraum, wobei nicht eindeutig war, ob er dabei Torhüter Aus den Birken behinderte. Nach fast fünfminütiger Konsultation der Bilder entschieden die Referees auf ein gültiges Tor – die Partie war trotz vorübergehender Überlegenheit der Münchner wieder offen. Und die Adler setzten mit der unbändigem Kampf und der zweiten Luft nach.

Schon 51 Sekunden später zappelte die Scheibe nach einem Schuss von Luke Adam erneut hinter der Linie – die Partie war gedreht, die Arena stand Kopf. Den Schlusspunkt zum frenetisch gefeierten 4:2 -Sieg setzte schließlich Kapitän Marcus Kink 44 Sekunden vor der Sirene in das von Aus den Birken zugunsten eines sechsten Feldspielers verlassenen Tores.

Wie am Samstag bekannt wurde, hatte der Münchner Steve Pinizzotto die Attacke an Adler-Stürmer Matthias Plachta sogar angekündigt. „Ich nehme jetzt einen von Euch aus dem Spiel“, soll der für vorerst fünf Spiele gesperrte Übeltäter wenige Sekunden vor dem Ellenbogencheck an den Kopf des Mannheimer Nationalspielers gegenüber Adler-Verteidiger Mark Stuart gerufen haben. Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) ermittelt in diesem Sachverhalt ebenso wie aus Anlass des fortdauernd ungebührlichen Benehmens von Pinizzotto auf der Strafbank gegenüber Zuschauern und gegnerischen Spielern, so dass eine Erhöhung der Strafe durchaus möglich ist.

Wegen ähnlicher Vorfälle im Herbst 2017 wurde der Deutsch-Kanadier bereits von der DEL-Disziplinarkommission verwarnt. Unter anderem hatte Pinizzotto dem verletzen Plachta „Schauspielerei“ unterstellt und David Wolf mit ausgezogenen Handschuhen zum Faustkampf aufgefordert.

Adler Mannheim – EHC München 4:2 (1:1, 0:0, 3:1); Tore: 1:0 Larkin (1.), 1:1 Seidenberg (17.), 1:2 Jaffray (41.), 2:2 Ullmann (53.), 3:2 Adam (53.), 4:2 Kink (60.); Schiedsrichter: Piechaczek (Landsberg), Schrader (Bochum); Strafminuten: 10/6; Zuschauer: 13.600 (ausverkauft).