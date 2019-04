Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach zwei Tagen und zwei Nächten klangen die Feierlichkeiten rund um diese große Meisterschaft am Sonntagabend in der SAP Arena mit einem Fest für rund 7500 Fans und Freibier im Innenraum aus. So langsam dämmerte es auch dem gutgläubigsten Anhänger, dass die nach außen als Übergangssaison verkaufte Spielzeit vielleicht doch ein gelungener Angriff auf den Titel war. Das Team mit Zugängen des vergangenen Sommers wurde nach Ansicht renommierter Agenten im Hinterstübchen eher für den Titel gebaut, was man aber aus den schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit so nicht verkaufen konnte.

Von Achim Wittich Im Dezember 2017 entschied sich Adler-Klubchef Daniel Hopp (38) zum Neustart. Ein Dutzend Spieler verließen am Saisonende den Klub, dazu kam eine neue sportliche Leitung mit Trainer Pavel Gross und Manager Jan-Axel Alavaara. Nach nur einer gemeinsamen Saison wird nun über den Titel gejubelt. Daniel Hopp, ist der Triumph für Sie überhaupt schon fassbar und haben Sie die Feierlichkeiten unbeschadet überstanden? Unbeschadet überstanden habe ich die letzten Tage, ja. Die Freude ist natürlich riesig und die Erleichterung unglaublich groß. Realisiert und aufgenommen habe ich diesen großen Erfolg schon. Es macht uns unglaublich stolz, was in den letzten Monaten rund um die Adler passiert ist. Vor allem die Souveränität der Mannschaft in Hauptrunde und Playoffs muss Sie unheimlich stolz machen? Die Konstanz über die ganze Saison hinweg war sicherlich unsere große Stärke. Wir waren sportlich gesehen auf dem Punkt richtig fit und konnten die drei Playoff-Runden mit einer großen Souveränität abschließen. Hätten Sie einen derartigen Durchmarsch erwartet? Wir haben zwar gewusst, dass wir eine gute Mannschaft haben und gut vorbereitet sind, aber solch eine Bilderbuchsaison kann man natürlich nicht planen. Man kann sie sich vielleicht erträumen, aber sicherlich nicht erwarten. Was waren für Sie die Hauptgründe für den Titelgewinn? Wir haben ja eben schon über die große Konstanz gesprochen. Die Mannschaft, das Coaching-Staff, und alle drumherum sind jeden Tag mit großer Konsequenz und mit großem Engagement an die Sache herangegangen. Jedes Training und jede Spielvorbereitung wurden ernst genommen. Das ist eine Einstellung und eine Herangehensweise, die beispielhaft sind und letztendlich auch zum Erfolg geführt haben. Wie groß ist der Faktor Pavel Groß? Der Headcoach und das ganze Coaching-Staff, aber auch die Mannschaft haben einen unglaublich tollen Job gemacht. Wir sind ein großes Team, da zählt jeder Einzelne dazu, aber natürlich hat Pavel Groß mit seiner Arbeitsweise, seiner Professionalität und Konsequenz hier Maßstäbe gesetzt. Er hat natürlich großen Anteil an der Meisterschaft. Die Unterstützung der Fans ist einzigartig in der Liga, oder? Das kann man absolut so sehen. Ich denke nicht, dass es großspurig ist, wenn wir sagen, wir sind die Eishockey-Stadt Nummer eins in Deutschland. Die Unterstützung war unglaublich. Wir haben ein wahnsinnig treues Publikum. Dafür sind wir dankbar, demütig und stolz darauf. Bereuen Sie es im Nachhinein, den Neuaufbau nicht schon vier Jahre früher eingeleitet zu haben, wozu Hans Zach geraten hatte? Nachdem Hans Zach hier als Coach übernommen hatte, sind wir im Jahr darauf 2015 Meister geworden. Von daher war das ganz erfolgreich. Es ist klar, dass man sich in den Jahren danach darüber streiten kann, ob gewisse Entscheidungen früher hätten fallen können - mit dieser Kritik kann ich umgehen. Jetzt sind es aber die Tage, an denen wir auf das Erreichte stolz sein können. Wenn man sich zu einem Schritt entschließt, muss man auch zu 100 Prozent dahinterstehen. Das war bei mir so bei den Entscheidungen, die im Dezember 2017 gefallen sind. Von daher war das für mich der richtige Zeitpunkt.

Gleich wie, Pavel Gross, alles andere als ein Feierbiest, gab sich am Sonntag gelöst und entspannt. Seine Stimme war im Gegensatz zur Spielermehrheit nicht belegt. "Moi Stimm is weg gefloche wie en Adler" krächzte entschuldigend der Gartenstädter David Wolf auf mannemerisch.

Nicht nur bei ihm wirkten die letzten Tage nach, Sonnenbrillen zierten die Augen der Protagonisten bis in den Abend. Was auch vor der Klubführung nicht halt gemacht hat. "Ich bin als einer der Ersten um 4 Uhr aus einer überschwemmten Kabine nach Hause", berichtete Geschäftsführer Matthias Binder. Nicht ganz so begeistert war man, dass die Pressestelle der Stadt den Termin für den Empfang über einen großen Verteiler schon am Donnerstag veröffentlichte, womit dies bundesweit publik wurde. "Die Termine waren mit uns abgestimmt, aber nicht die Veröffentlichung vor dem letzten Spiel", so Binder, "das haben die Münchner mit Sicherheit in ihre Kabine gehängt".

Nachdem über die riesigen Videowürfel nochmals alle 55 Playoff-Treffer aus den 14 Spielen geflimmert waren, stimmte der unvermeidliche "Major Tom" von Peter Schilling die wartenden Anhänger auf die Präsentation der Meister ein. Mit launigen Sprüchen riefen die Moderatoren Udo Scholz (80) und der Schriesheimer Finne Antti Soramies (47) die Akteure blockweise auf die Tribüne. Dennis Endras machte den Anfang und brachte gleich den Meisterpokal mit, die Sektfontänen durften nicht fehlen. "Es ist einfach perfekt gelaufen", strahlte Brendan Mikkelson, dessen Vater 1978 mit dem MERC in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist. Besonders umjubelt war natürlich Thomas Larkin der Siegtorschütze vom Freitag. "Es ist ein Traum", rief der Italiener der Menge zu.

Für Ben Smith und Andrew Desjardins, die in den USA und Kanada hochdekorierte Cups gewonnen hatten, war ihr erster Titel in Deutschland nicht weniger wert. "Diese Stadt lebt einfach Eishockey", haben beide schnell festgestellt. Stolz wie ein Pfau huschten die beiden USA-Scouts Bill Stewart und Todd Hlushko durch die Katakomben, Co-Trainer Mike Pellegrims, dessen Mutter Mitte Februar verstarb, kämpfte mit den Tränen. "Die Emotionen, die hier hochkommen, kannst du nicht kaufen, die sind alle echt". Nach knapp drei Stunden beendete "We are the Champions" das wunderbarste Eishockey-Wochenende der letzten Jahre.

Bereits am Nachmittag empfing Oberbürgermeister Peter Kurz Mannschaft, Trainer und Klubspitze im Stadthaus N 1. "Die Adler haben mit Weitblick Veränderungen eingeleitet. Es geht nicht nur um diese Meisterschaft, sie wollen wieder eine Ära begründen", zeigte sich das Stadtoberhaupt gut informiert. Ein Autokorso durch die Kunststraße bis zum Wasserturm schloss sich an.

Auch wenn sich die Kufencracks in die Sommerpause verabschiedet haben, für einige von ihnen ist die Saison noch nicht zu Ende. Vermutlich fünf von ihnen gibt es nächste Woche in der Nationalmannschaft zu sehen. Am Dienstag 7. Mai (19 Uhr) bestreitet die DEB-Auswahl in Mannheim ihre Generalprobe für die WM in der Slowakei (10.-25 Mai). Kandidaten sind Endras, Reul, Seider, Plachta und Eisenschmid. Akdag plagt eine Muskelverletzung, Wolf erwägt einen Verzicht, seine Gattin erwartet das erste Kind.