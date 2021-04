Von Rainer Kundel

Iserlohn. In diesen spielintensiven Tagen der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) steht die Regeneration im Vordergrund. Die Adler Mannheim haben bei den Iserlohn Roosters keine Anzeichen von Müdigkeit gezeigt und mit einem 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)-Sieg zum dritten Mal seit Montag das Eis als Sieger verlassen. "Die Spieler sagen immer noch, sie spielen lieber als zu trainieren", thematisierte Trainer Pavel Gross zur Halbzeit der fünf Spiele in acht Tagen den engen Rhythmus kaum.

Welche Maßnahmen der Klub ergreift, um das Personal frisch zu halten, bleibt bisher ein kleines Geheimnis. Maritta Becker, die aus Heilbronn stammende 271-fache Nationalspielerin, ist seit 2014 Athletiktrainerin des ERC Ingolstadt und verriet gegenüber MagentaSport: "Bei der momentanen Extrembelastung stehen passive Regenerations-Maßnahmen wie Massagen, das lockere Ausfahren auf dem Ergometer, Kältebecken, Sauna und Yoga im Mittelpunkt. Dazu gehört gesundes, gutes Essen und genügend Schlaf." Wobei es auch hilfreich sei, nach langen Bus-Heimfahrten in der Nacht "die Jungs etwas länger schlafen zu lassen und das nächste Training später zu beginnen".

Aufgeweckt war der Süd-Tabellenführer im Sauerland von Beginn an. David Wolf erzielte nach 93 Sekunden eines der seltenen Powerplay-Tore seiner Mannschaft, die Bilanz dieser Spezialdisziplin wurde allerdings gleich wieder getrübt, weil sich seine Kollegen während der zweiten Überzahl ein Gegentor ("Shorthander") einhandelten. Dies blieb lange Zeit das einzige Manko. Bis zum 1:2, wiederum durch Wolf, war bei Metalltreffern von Desjardins, Larkin und Loibl der Torpfosten der beste Verteidiger der Roosters. Als Huhtala nach Pass von Loibl und Shinnimin binnen vier Minuten eine Drei-Tore-Führung für die Blau-Weiß-Roten herausschossen, schwoll den "Hühnchen" gewaltig der Kamm.

Dennoch war die Partie bis auf die letzten fünf Minuten schnell und abwechslungsreich, weil beide Mannschaften eine offensive Variante wählten. Erst als die Gastgeber schon sechseinhalb Minuten vor Schluss Torhüter Jenicke zogen, um bei einer Mannheimer Strafzeit mit sechs gegen vier angreifen zu lassen, häuften sich die Nickligkeiten. Auffällig dabei die wiederholten Attacken auf Dennis Endras. Der Torhüter blieb die Ruhe selbst, hatte zu dieser Zeit längst zwei, drei kaum haltbare Abschlüsse gestochen.

Ansonsten räumte Denis Reul noch vor dem 1:4 bei vier Minuten Unterzahl – davon eine Minute mit drei gegen fünf – in gewohnter Manier die Schüsse eines Gegners ab, der vor kurzem Mitfavorit EHC München mit 8:3 aus der Halle geschossen hatte. "Jeder geblockte Schuss, egal vom wem, gibt der Mannschaft einen Push", durfte Endras nach der hitzigen Schlussphase durchatmen. Angesichts von 16 Strafminuten bemängelte Brendan Shinnimin: "Wir waren nicht immer diszipliniert, aber wir haben drei Punkte mitgenommen und Dennis hat einige unglaubliche Paraden gezeigt."

Da die Adler bis auf Cody Lampl wieder eine volle "Kapelle" aufbieten können, befand sich Trainer Gross erstmals in der komfortablen Situation, drei Akteuren eine Verschnaufpause geben zu können. Am Donnerstag waren dies Schira, Bast und Schütz, am Samstag gegen die Kölner Haie und am Montag gegen die Pinguins Bremerhaven werden andere in den Genuss einer verdienten Erholung kommen.

Iserlohn Roosters – Adler Mannheim 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Tore: 0:1 Wolf (2.), 1:1 Lowry (6.), 1:2 Wolf (34.), 1:3 Huhtala (37.), 1:4 Shinnmin (43.), 2:4 Bailey (59.)

Schiedsrichter: Kohlmüller (Erding), Schrader (Bochum)

Strafminuten: 14 + je 10 Disziplinar O`Connor und Bailey/16

Zuschauer: keine.

Die nächsten Spiele (beide live in MagentaSport):

Samstag, 17.30 Uhr: Adler Mannheim – Kölner Haie

Montag, 18.30 Uhr: Adler Mannheim - Pinguins Bremerhaven