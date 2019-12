Von Rainer Kundel

München/Mannheim. Haben die Adler Mannheim einen hohen Preis für ihren siebten Sieg in Serie bezahlt? Einschließlich der Playoff-Finalspiele im letzten April war der 3:2-Sieg nach Verlängerung am Sonntag bereits der fünfte Erfolg hintereinander für die Blau-Weiß-Roten beim EHC München. Und der bekanntermaßen seltsame Spielplan der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) führt beide Teams an gleicher Stätte schon am kommenden Sonntag (14 Uhr) wieder zusammen. Dann ist zu befürchten, dass nicht nur die U-20-Nationalspieler auf beiden Seiten (Schütz, Peterka / Stützle) fehlen werden.

Denn Markus Eisenschmid schied am Sonntag in der 56. Minute nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler aus und konnte nicht mehr aus eigener Kraft das Eis verlassen. Gestützt von zwei Betreuern schleppte sich der Stürmer in die Kabine, eine Diagnose blieb zunächst aus. Es sah aber nicht nur danach aus, dass dem Allgäuer die Luft weggeblieben ist, eher ist eine Bein- oder Knieverletzung zu befürchten. Erst Anfang Oktober hatte sich der beste Torschütze der Meistersaison (28 Treffer) nach einem Bruch des Schultereckgelenks bei der WM im Mai wieder zurückgemeldet.

Schon vor dem Kampf der Schwergewichte war der Optimismus bei den Mannheimern groß, die bis zum Frühjahr 2018 eine regelrechte Phobie vor den „Roten Bullen“ entwickelt hatten. Auch das 2:7 vom dritten Spieltag im September war aus den Köpfen. „Wir sind in einem anderen Monat“, sagte Ben Smith, der am Freitag den Puck vom ersten DEL-Tor von Samuel Soramies für den Nachwuchsmann gesichert hatte und dessen spielentscheidender Treffer nun die Siegesserie verlängerte.

Der Center sprach von „keinem perfekten Spiel, denn wir haben nicht die volle Punktzahl geholt und hätten die 2:0-Führung bis kurz vor Schluss cleverer verteidigen müssen“. Auch David Wolf trauerte dem dritten Punkt nach. „Wir hatten dem Spielverlauf nach die volle Punktzahl verdient. Aber gegen eine Spitzenmannschaft wie München kann man sich nie sicher sein, eine Führung über die Zeit zu bringen.“

Pavel Gross war ob des hohen Niveaus im Spitzenspiel nicht überrascht: „Wir haben gewusst, dass wir eine gute Partie zwischen zwei Topmannschaften sehen werden. Wir hatten uns einiges vorgenommen und hatten das Match weitgehend unter Kontrolle, aber eben nicht 60 Minuten lang. Positiv ist aber auf jeden Fall, dass wir nicht vom Weg abgekommen sind und den Sieg in der Overtime geholt haben.“

Auch wenn der Trainer immer wieder betont, weniger auf die Tabelle als auf die Leistung und die Entwicklung seiner Schützlinge zu schauen, bleibt festzuhalten: Trotz sieben Siegen kommt der Meister derzeit nicht an den Straubing Tigers vorbei. Die Überraschungsmannschaft der DEL ist stabil, entschied am Wochenende zwei enge Spiele für sich und hat mit dem 2:1 gegen die Düsseldorfer EG mit dem zehnten Heimsieg in Folge einen neuen Klubrekord aufgestellt.