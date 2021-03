Von Rainer Kundel

Bremerhaven. Jetzt bekamen auch die Adler Mannheim die Stärke des Geheimfavoriten aus Bremerhaven zu spüren. Der bislang souveräne Tabellenführer der Süd-Gruppe blieb mit der deftigen 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)-Niederlage bei den Fischtown Pinguins erstmals seit zwei Monaten ohne Punkte und bei der fünften Saisonniederlage zum ersten Mal ohne Tor. "Nach einem ordentlichen ersten Drittel ist uns nicht viel gelungen", zog Felix Schütz einen Strich unter einen gänzlich misslungen Abend.

Thomas Popiesch, der Trainer der Seestädter, lobte vor seinem 250. Spiel an der Bande den Gegner über den grünen Klee. "Mannheim ist das beste Team der Liga. Um gegen sie zu bestehen, müssen wir ans obere Limit gehen, dazu müssen die Adler uns etwas geben." Exakt so kam es dann auch für die Überraschungsmannschaft der DEL. Die Bilanz des Meisters in der Eishalle am Wilhelm-Kaisen-Platz konnte sich mit sechs Siegen aus acht Partien seit dem Aufstieg der Pinguins 2016 durchaus sehen lassen. Auch diesmal lief es zunächst gar nicht mal so schlecht. Schütz (3. Minute), Elias (10.) und Leier (16.), dessen Schuss haarscharf das Tor von Maxwell verfehlte, hatten bessere Möglichkeiten auf dem Schläger als die Hausherren, die aus einer nicht zwingenden Aktion durch Uher (19.) in Führung gingen. Collins und Wirth ließen dem Schützen in zentraler Position vor Endras etwas zu viel Freiheit.

#Endstand Das war nicht unser Tag. Wir unterliegen in Bremerhaven klar. Dominik Uher, Ziga Jeglic, Miha Verlic, Ross Mauermann und Stanislav Dietz erzielen die Treffer. Morgen schon gibt es Gelegenheit, die richtige Reaktion zu zeigen. #BHVvsMAN #mist pic.twitter.com/shEThnEPa1 — Adler Mannheim (@adlermannheim) March 24, 2021

Nachdem die Einheimischen ein durchaus ansehnliches Powerplay der Adler schadlos überstanden hatten, dominierten sie ab Mitte des zweiten Drittels vollends. Und bestätigten ihre sehr starken 30 Prozent-Quote im Überzahlspiel. Als Reul auf der Strafbank saß, schlug ein Schuss von Dietz (26.) aus der Halbdistanz hinter Endras an. Danach hatte der "Karawanken-Express" seinen großen Auftritt. Mit blindem Verständnis kombinierten sich die Slowenen Verlic, Jeglic und Urbas durch, bis Verlic (40.) beim 3:0 das offene Netz vor sich hatte.

Bei der Mannschaft von Pavel Gross lief dagegen immer weniger zusammen. Scheiben versprangen im Aufbau, Zweikämpfe gingen verloren, dazu war eine körperliche und mentale Müdigkeit nicht zu verkennen. Mit fortlaufender Spieldauer füllte sich der Notizblock von Pavel Gross auf der Mannheimer Bank immer mehr. Der Trainer wird vor dem ersten Back-to-back Match am heutigen Donnerstag (20.30 Uhr) in Wolfsburg einige grundsätzliche Dinge zu sagen haben.

"Unsere Zuordnung nach hinten stimmt nicht, wir lassen sehr oft Drei-gegen-zwei-Situationen zu", befand Stefan Loibl in der zweiten Pause bei MagentaSport. Hier machte sich das Fehlen von Kapitän Ben Smith bemerkbar, dem nach der Geburt von Tochter Riley Jane eine Woche Urlaub zugestanden wurde.

Der spät verpflichtete Sean Collins fand in der Reihe mit Plachta und Wolf wenig Bindung. Als nach dem vierten Gegentor der Frustpegel anstieg und Reul nach einem Check gegen Uher ebenso wie Larkin vorzeitig unter die Dusche musste, ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Dietz machte bei doppelter Überzahl das Debakel perfekt. Man darf gespannt sein, wie die Mannschaft die eng getakteten Spielansetzungen dieser Tage und Wochen bewältigt. "Bus-Beine" bei einer Anreise am Tag zuvor taugen jetzt nicht mehr als Begründung für einen müden Auftritt.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Adler Mannheim 5:0 (1:0, 2:0, 2:0); Tore: 1:0 Uher (19.), 2:0 Dietz (26.), 3:0 Verlic (40.), 4:0 Mauermann (54.), 5:0 Dietz (58.); Schiedsrichter: Rantala (Finnland), Rohatsch (Lindau); Strafminuten: 8/14 + Spieldauer Reul + 10 Disziplinar Larkin; Zuschauer: keine.