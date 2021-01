Von Rainer Kundel

Mannheim. Den Torjäger (Borna Rendulic) und zwei Mittelstürmer (Miksa Järvinen, Andrew Desjardins) verloren, auf geplante Zugänge teilweise verzichtet und dauerhaft zwischen vier und sechs verletzte Leistungsträger: Wer hätte angesichts dieser Umstände in einer außergewöhnlichen Eishockey-Saison bei Halbzeit der Südgruppe die Adler Mannheim mit 26 Punkte aus zwölf Spielen derart überlegen erwartet?

Pavel Gross hat wieder einmal mit dem ihm eigenen Antrieb zur Leistungsbereitschaft den weiter amtierenden Meister aus einer spielerischen Delle "gekitzelt". Jüngster und zugleich deutlicher Beweis dafür war der hochverdiente 6:3-Sieg beim selbst ernannten Titelanwärter EHC München, bei dem die "Roten Bullen" eine Demonstration modernsten Umschalt-Eishockeys (stabile Defensive, schnelles Überbrücken der neutralen Zone, hohes Forechecking, schnörkelloser Abschluss) erfahren haben.

Sogar ein zweistelliger Sieg der Adler war in diesem Spitzenspiel angesichts der Fülle von Chancen und einem versagten "technischen Tor" in den Schluss-Sekunden möglich. Der frühere Nationalspieler Andreas "Eisen" Renz (181 Länderspiele) lobte als Co-Kommentator von MagentaTV: "Diese Leistung der Adler war eine Ansage an die Liga."

Einen ersten Eindruck von dem vermeintlich schwersten Gegner in der DEL erhielt Craig Schira bei seinem soliden Debüt. "Ich habe versucht, nicht zu viel zu machen und mein Spiel einfach zu halten. Ich wollte mich von München, das ein starkes, schnelles Team hat, nicht überrumpeln lassen." Richtig Grund zur Freude hatte Jason Bast, den Gross als vielseitig einsetzbaren Stürmer und Rollenspieler schätzt. "Das war mit Abstand unser bestes Spiel in dieser Saison. Nachdem wir uns zuletzt mit dem Tore schießen schwer getan haben, haben wir unsere Chancen eiskalt ausgenutzt", freute sich der Deutsch-Kanadier mit Vorfahren aus Speyer. "Entscheidend war auch, dass wir unsere Vorteile bei der Geschwindigkeit ausgenutzt haben."

Waren die Adler bisher Spezialist für knappe Siege – sieben von zehn wurden mit einem Tor Differenz errungen –, so war die Vorstellung am Mittwochabend in der kleinen Olympiahalle auf dem Oberwiesenfeld eine Demonstration läuferischer Klasse. Mit dabei fünf Talente zwischen 18 und 21 Jahren, die nach dem Abgang der Leihspieler Bergmann und Michaelis in die NHL und anhaltender Absenzen (Lampl, Akdag, Huhtala, Plachta) regelmäßig zum Einsatz kommen. Pavel Gross nimmt die Ausfälle nie als Ausrede für Schwächen, auf Nachfrage steht bei ihm das "Suchen nach Lösungen" im Mittelpunkt. Deshalb gab und gibt es auch keine Hektik bei der Suche eines Center-Ersatzes für den langzeitverletzen Andrew Desjardins.

Sportmanager Axel Alavaara hat eine Strategie und lässt sich auch durch ständige Nachfragen nicht von seinem Konzept abbringen. "Es muss sportlich und wirtschaftlich passen, ein neuer Spieler muss uns besser machen." Transferschluss ist der 1. März, man darf sicher sein, dass am Schreibtisch des Schweden keine Schnellschüsse getätigt werden.

Jetzt gilt es, etwas durchschnaufen, die kleinen und großen Blessuren zu pflegen. Weiter geht’s erst wieder am nächsten Donnerstag bei den Augsburger Panthern. Die DEL hat inzwischen die Kriterien für die Teilnahme an der Champions-League (CHL) der Saison 2021/22 festgelegt. Die vier Startplätze gehen an die Erst- und Zweitplatzierten der Hauptrundengruppen Süd und Nord. Sollte der Meister nicht aus diesem Kreis kommen, fällt der Klub mit der niedrigsten Punktzahl heraus.