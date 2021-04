Mannheim. (RK) Es war eher eine beiläufige Bemerkung, als Pavel Gross vor Beginn der Verzahnungsrunde am 22. März am Ende eines Satzes sagte: "Wir wollen auch nach den Spielen gegen die Nordgruppe die beste Mannschaft sein". Gemeint war damit nicht, die Pole-Position in der Südstaffel zu behalten, dafür war und ist der Vorsprung gegenüber dem EHC München zu komfortabel. Das Ziel heißt, gruppenübergreifend auch im Vergleich mit Nord-Spitzenreiter Eisbären Berlin die Nase vorn zu behalten. Was in einem eventuellen Finale zwischen den beiden DEL-Rekordmeistern den Heimvorteil in einem dritten Spiel bedeuten würde. Bis dahin ist es vom Aufwand her noch viel zu tun, zeitlich dagegen ist es nur noch 30 Tage hin.

Die Adler Mannheim sind weiter vor im Soll, auch wenn sie am Montag zum zweiten Mal von den Pinguins Bremerhaven ausgebremst wurden. Denn auch die Hauptstädter bekamen innerhalb zwei Tagen die Stärke der Südgruppe zu spüren und unterlagen München mit 1:4 und 0:5. Dabei bestätigte Sven Felski als TV-Kommentator die Auffassung von Pavel Gross nach dem 1:2 gegen Bremerhaven. "Es kommt in einer Phase mit vielen Spielen in kurzer Zeit immer wieder vor, dass ein Team frischer ist als das andere". Das habe nichts mit der konditionellen Grundverfassung zu tun, sagte Gross, "ich mache meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf, von mir gibt es da keine Kritik", bekräftigte der Adler-Trainer. Interessant dennoch, dass im Nord-Süd-Vergleich nach 54 Partien die Süd-Klubs mit 33:21 Siegen dominieren. Zum ersten Direktvergleich der beiden Gruppenersten kommt es erst nach der West-Reise der Mannheimer am Sonntag (14.30 Uhr) in der SAP Arena.

Wenn der Spielemarathon etwas für sich hat, dann ist es die Möglichkeit der schnellen Rehabilitation. Lange über Fehler und Mängel grübeln gilt nicht. An diesem Donnerstag (18.30 Uhr) geht es für die Adler zu den Kölner Haien, am Freitag (20.30 Uhr) zur Düsseldorfer EG – man bleibt über Nacht im Westen. Gegen die Altmeister gab es letzte Woche Heimsiege, auch die Spielanlage beider konnte nicht überraschen. "Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind und haben in dieser Saison schon öfter nach einer Niederlage eine Reaktion gezeigt. Das erwarte ich wieder", fordert Center Stefan Loibl, der in einer neu formierten Reihe mit Huhtala und Elias eine gute Rolle spielt.

Ein wichtiger Baustein in den entscheidenden Wochen dieser Saison könnte Andrew Desjardins werden. Nachdem der 34-Jährige im Dezember an der Hüfte operiert wurde und hart an seinem Comeback gearbeitet hat, konnte der Kanadier inzwischen drei Einsätze absolvieren. "Ich will ein Teil unseres Laufs in einem Siegerteam sein", peilt der 461-malige NHL-Profi mit einem Vertrag bis 2022 nochmals Großes an. Am 2. Mai beginnen die Finalspiele …

Ein Blick von Manager Axel Alavaara, geht auch immer zu einer der Perspektiv-Säulen der Organisation, dem Kooperationspartner nach Heilbronn. Seit Bill Stewart am 17. Februar als Cheftrainer dort übernahm, sind die Falken um sechs Plätze auf Rang acht geklettert. Allerdings wurden sie am Ostersamstag aufgrund eines Corona-Falles ausgebremst.

Donnerstag, 18.30 Uhr: Kölner Haie-Adler Mannheim, Freitag, 19.30 Uhr: Düsseldorfer EG-Adler.