Mannheim. (dpa) Die Adler Mannheim empfangen am Donnerstag (19.30 Uhr/Magenta Sport) den EHC Red Bull München zum ersten diesjährigen Finalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Für beide Mannschaften geht es darum, sich den ersten von insgesamt vier notwendigen Siegen in der Best-of-Seven-Serie zu sichern. Titelverteidiger München will zum vierten Mal nacheinander die Meisterschaft gewinnen - das ist in der Deutschen Eishockey Liga bisher noch keinem Team gelungen.

Erst am Dienstagabend hatte die Mannschaft von Trainer Don Jackson im siebten Halbfinale gegen Augsburg den Finaleinzug perfekt gemacht. Der Hauptrunden-Erste Mannheim war mit dem neuen Trainer Pavel Gross problemlos ins Finale eingezogen.