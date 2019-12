Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach der Machtdemonstration beim 7:2-Sieg am Dienstag in Nürnberg kann Eishockey-Meister Adler Mannheim seine Fans im direkten Duell gegen die Straubing Tigers mit dem Sprung auf Platz zwei bescheren. Bevor es beim "Spiel der leuchtenden Herzen" am Sonntag (16.30 Uhr) gegen die Niederbayern geht, flogen die Adler gestern erst mal nach Berlin. Die Eisbären stehen auf dem Programm und beim Mit-Rekordmeister herrscht mal wieder dicke Luft. "Wir verschlafen regelmäßig das erste Drittel", sagte Trainer Serge Aubin nach der 1:5-Heimpleite gegen Krefeld am Dienstag. Noch sind die Eisbären Tabellenvierter, aber sie haben ein Defensiv- und Disziplinproblem. Kategorien, mit denen die Adler schon lange punkten. Und das trotz fünf Ausfällen, weil trotzdem noch genügend Qualität im Kader ist und die Führungsspieler in einer solchen Situation vorangehen.

Beispiel David Wolf: Der Sturmtank läuft nach einer sechswöchigen Verletzung im Oktober "heiß", das Spielverständnis und die Laufwege mit Matthias Plachta und Andrew Desjardins sitzen nahezu blind. Die Reihe spielt die dritte Saison in dieser Besetzung zusammen. Beispiel Ben Smith: Der Stratege trägt aufgrund der Verletzung von Marcel Goc das "C" als Zeichen des Kapitäns auf seinem Trikot. Ob im Bully-Kreis, im Rückwärtsgang, mit Pässen oder im Abschluss – der US-Amerikaner ist vielleicht der kompletteste Center der ganzen Liga, auch wenn nicht jede seiner Aktionen spektakulär aussieht. Beispiel Borna Rendulic: Der "finnische Kroate" hat sich inzwischen mit dem Gross’schen System angefreundet und trifft dazu regelmäßig. Mit dem Doppelpack von Nürnberg kommt der Rechtsaußen auf zwölf Treffer: "Das gesamte Team hat viele Chancen generiert und wir haben unsere Hockey-Identität verinnerlicht", sagt der Mann mit der Rückennummer 33.

Derzeit agieren die Mannheimer aus personellen Zwängen weitgehend mit drei Reihen, also mit "kurzer Bank". Kurzfristig ist das machbar bei einer lauf- und konditionsstarken Mannschaft, wie sie Pavel Gross und sein Trainerstab im Sommer präpariert hat. Hinten raus, wenn die Mannschaften ab Februar in der Regel in eine "Hängephase" vor den Playoffs geraten, macht sich allerdings das konsequente Spiel mit zwölf Stürmern bezahlt. Solange Goc, Raedeke und Eisenschmid verletzt sind und bis Tim Stützle Anfang Januar von der Junioren-WM zurückkehrt, wird eine vierte Reihe immer etwas improvisiert auflaufen. Inzwischen verletzen sich schon Spieler, die erst ab 1. Juli bei den Adlern unter Vertrag stehen. So werden die Straubing Tigers am Sonntag ohne den künftigen Adler Stefan Loibl anreisen. Der Stürmer erlitt bei der 2:3 Verlängerungsniederlage gegen den EHC München einen Schlüsselbeinbruch und wurde bereits operiert.

Die Partie der Adler gegen das Überraschungsteam der Straubing Tigers, die sich seit Wochen als erster Verfolger des EHC München festgesetzt haben und drauf und dran waren, die "Roten Bullen" zu stürzen, ist ausverkauft. Denn wieder einmal steht das "Spiel der leuchtenden Herzen" an. Die Fanclubs verkaufen vor und in der SAP Arena wieder blinkende Plastikherzen, die die abgedunkelte SAP Arena beim letzten Heimspiel vor Weihnachten, diesmal zugleich das letzte Heimspiel des Jahres, beim Einlaufen der Mannschaften in eine festliche Stimmung versetzen. Der komplette Erlös fließt an den gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen", 2018 wurden allein bei diesem Anlass rund 42 000 Euro gespendet.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheim; Sonntag, 16.30 Uhr: Adler - Straubing Tigers.