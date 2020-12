Mannheim. (RK) Nach zwei Spielabsagen aufgrund von Covid 19-Infektionen bei den Eisbären Berlin und den Schwenninger Wild Wings, die daraufhin ihren Ausstieg vom Turnier erklärten, stehen die Paarungen des Halbfinales um den MagentaSport-Cup vorzeitig fest.

Das Vorbereitungsturnier der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wird an diesem Donnerstag zunächst mit der Partie Fischtown Pinguins Bremerhaven gegen die Adler Mannheim (19.30 Uhr, live in MagentaTV) und am Tag darauf mit EHC München gegen die Düsseldorfer EG oder die Krefeld Pinguine fortgesetzt. Die rheinischen Rivalen treffen an diesem Montag (19.30 Uhr) in der Seidenstadt aufeinander. Das Finale ist für Sonntag, 13. Dezember (15 Uhr) vorgesehen.

Sollten die Mannheimer das Endspiel erreichen, müssen sie auf ihr Heimrecht verzichten. Grund ist die gleichzeitige Belegung der SAP Arena mit dem Handball-Bundesligaspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt.

Die letzten Tage waren bei den "Greifvögeln" von mehreren Änderungen der Tagesplanung geprägt. Zweimal Bus und Lunchpakete nach Berlin abbestellt, das gleiche einmal nach Schwenningen. "Wir hätten uns natürlich lieber sportlich für das Halbfinale qualifiziert", bedauerte Sportmanager Jan-Axel Alavaara. "Die Entwicklungen bei unseren Gegnern haben aber gezeigt, dass man dem Coronavirus trotz strenger Einhaltung der Hygienemaßnahmen nahezu hilflos ausgeliefert ist", sah sich der Schwede einmal mehr bestätigt, dass Flexibilität in diesen Tagen an ersten Stelle steht.

Alavaara: "Wir werden uns nun bestmöglich auf das Halbfinale gegen Bremerhaven vorbereiten." Die zweimal 583 Autobahnkilometer an die Küste und zurück werden die Adler voraussichtlich am Spieltag zurücklegen.

MagentaSport-Cup, Halbfinale, Donnerstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven - Adler Mannheim; Freitag, 11. Dezember, 19.30 Uhr: EHC München – Düsseldorfer EG/Krefeld Pinguine; Sonntag, 13. Dezember, 15 Uhr: Finale.