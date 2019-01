Von Rainer Kundel

Straubing. Die Adler Mannheim können noch verlieren. Nach acht "Dreiern" unterlag der Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga bei den Straubing Tigers mit 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen, bleibt aber oben.

Es war kein Vergnügen, gestern in der Eishalle am Pulverturm Eishockey zu spielen. Nicht wegen der Kälte, nicht weil die Niederbayern für die Adler ein zu starker Gegner gewesen wären; nein, es war ein Ereignis vom vorigen Sonntag, das bei den Niederbayern für Druck unterm Kessel sorgte.

Ein übler Kniecheck von Münchens Patrick Hager hatte Tigers-Quarterback Frederik Eriksson ins Krankenhaus befördert und nach dem "Freispruch" des Nationalspielers Hager durch die Disziplinarkommission mit zwei offenen Briefen von Straubings Klubgesellschafter Hubert Stahl mit geharnischter Kritik an den Gremien der Liga für reichlich Zündstoff gesorgt. So konnte man sich nicht ganz des Eindrucks erwehren, dass der Arm der Schiedsrichter im Zweifel zu Lasten der Gästemannschaft hoch ging.

Nach einem starken Beginn, bei dem die Adler ihren Gegner neun Minuten in dessen Drittel einschnürten, kaum an die Scheibe kommen ließen und durch ein Überzahltor von Andrew Desjardins (4. Minute) in Führung gingen, nahm sich der Favorit selbst aus dem Spiel. Ein überheblicher Aufbau beim nächsten Powerplay mit einem Scheibenverlust ermöglichte Loibl (9.) den Ausgleich in Unterzahl.

In diesem Moment riss der Faden. Kink zog in der neutralen Zone eine Strafe, der die kleinlichen Schiedsrichter wenig später eine weitere gegen Reul draufsetzten. Mit zwei Spielern mehr traf Brandt (12.) per Schlagschuss ins kurze Eck. Ganz unhaltbar schien der Treffer für Pickard allerdings nicht. Dennoch hatte Festerling in der 20. Minute die doppelte Möglichkeit zum Ausgleich. So bewegt-hektisch die ersten 20 Minuten (je acht Strafminuten) waren, umso gemächlicher wurde es im Mittelabschnitt.

Straubing blieb ohne Torchance, die Adler spielten zwar gefällig, aber ohne den großen Druck nach vorne mit drei Halbchancen durch Kolarik (27./30.) und einen Flatterpuck von Smith (33.) - man lief dem selbst verschuldeten Rückstand irgendwie vorsichtig hinterher.

Im Schlussabschnitt legten beide Teams ihre Zurückhaltung ab. Das schnelle 3:1 durch Ziegler neun Sekunden nach dem Wiederbeginn, als sich Pickard von einem Schuss aus fast 90 Grad überraschen ließ, beantworteten die Blau-Weiß-Roten durch den nach vorn gestürmten Verteidiger Brendan Mikkelson (45.) aus dem Slot und glichen spät durch das 18. Tor von Chad Kolarik (58.) aus, wobei der Treffer nach Videobeweis (Schlittschuhtor?) Anerkennung fand. Nach torloser Verlängerung war es Loibl, der als einziger von sechs Schützen im Penaltyschießen traf und die Adler erstmals seit dem 28. Dezember als Verlierer das Eis verlassen ließ.

Straubing Tigers - Adler Mannheim 4:3 n. P. (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0), Tore: 0:1 Desjardins (4.), 1:1 Loibl (9.), 2:1 Brandt (12.), 3:1 Ziegler (41.), 3:2 Mikkelson (45.), 3:3 Kolarik (58.), 4:3 Loibl (65./Penalty); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Rantala (Finnland); Strafminuten: 12/14; Zuschauer: 4240.