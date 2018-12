Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn unverdrossene Fans des runden Leders am zweiten Weihnachtsfeiertag süchtig nach dem "Boxing Day" in England an ihrem TV-Gerät herumzappen - Eishockey-Anhänger bekommen das Spiel des Tages kostenfrei ins Haus. So am Mittwoch die Begegnung von Spitzenreiter Adler Mannheim gegen die Schwenninger Wild Wings - und das sogar mit einem nicht vorhersehbaren Ausgang: Einem 2:1-Sieg des vor der Partie um 43 Punkte schlechter platzierten Schlusslichts.

Eine solche Paarung ist bei einer Entfernung der Städte von 230 Kilometern kein Derby, sie geht allenfalls als Baden-Württemberg-Derby durch, weil beide nach dem Rückzug der Freiburger Wölfe (2004) die einzigen höherklassigen Eishockey-Klubs im "Ländle" sind. Trotz der tabellarischen Welten, die die Kontrahenten trennen, hat sich seit Mitte der 1980-er Jahre eine große Rivalität entwickelt, überwiegend hochgeschaukelt von den "kleineren" Schwarzwäldern, die hinter fast jedem Sieg des damaligen MERC eine "Verschwörung" vermuteten.

Dass die Auseinandersetzungen des siebenfachen deutschen Meisters und der Kufenflitzer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis doch ein Derby ist, zeigt das gestrige Ergebnis. Beim 3:1 am 12. Oktober taten sich die Adler schon schwer, am 28. November unterlagen sie während einer kleinen Schaffenskrise am Neckarquell sogar mit 0:4. Am Mittwoch hatten sich rund 500 Sympathisanten der "wilden Schwäne" im Bösfeld eingefunden.

Unten auf dem Eis fühlte sich die Mehrzahl der über 12.618 Besucher zunächst im falschen Film. Statt dem Führungstor der Adler (8. Minute) fiel 73 Sekunden später das 0:1. Die Schiedsrichter hatten beim scheinbaren Treffer von Phil Hungerecker per Videokontrolle entdeckt, dass der Puck seitlich unter dem Pfosten durchgerutscht war und so den seltsamen Weg ins Tor genommen hatte. Die kalte Dusche folgte prompt durch Hult (10.) bei der bis dahin einzigen Torchance der Gäste. Beim Ausgleich von Ben Smith (16.) per Rückhand gab es nichts auszusetzen.

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich der Favorit schwer, die Aufholjagd vom 23. Dezember gegen Nürnberg (4:3) steckte in den Beinen. Der Gegner machte die Räume eng, zudem zeigte sich Torhüter Strahlmeier bei etlichen Nachschüssen als sicherer Rückhalt. Dennoch war der Zwischenstand bei 26:12 Torschüssen zugunsten der Adler unbefriedigend.

Je größer in den letzten 20 Minuten der Druck auf das SERC-Tor wurde, umso wackerer hielten sich die Schwäne über Wasser. Desjardins (48./Pfosten) und Smith, dessen Break Strahlmeier entschärfte (51.), brachten die Zuschauer zur Verzweiflung. Dann folgte etwas, daas Eishockey unberechenbar macht: Eine Larkin-Strafzeit überstanden die Blau-Weiß-Roten mühelos, als aber der Finne Sopanen zwei Minuten vor Schluss aus zentraler Position abzog und Pickard beim 1:2 schlecht aussehen ließ, stand unter dem Duell Adler gegen "Wilde Schwäne" wieder einmal ein Ergebnis, das nicht nachvollziehbar war. "An einem Tag, an dem der Gegner passiv agiert, hätten wir läuferisch besser unterwegs sein müssen", kam von Pavel Gross leise Kritik auf. Dass die Aufholjagd gegen Nürnberg noch in den Beinen gesteckt hatte, ließ der Trainer nicht gelten.

Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings 1:2 (1:1, 0:0, 0:1), Tore: 0:1 Hult (10.), 1:1 Smith (16.), 1:2 Sopanen (58.); Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Schütz (Bad Aibling); Strafminuten: 4/4; Zuschauer: 12.618.