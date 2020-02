Von Rainer Kundel

Bremerhaven. Es hätte nicht viel gefehlt und die Adler Mannheim wären gar punktlos von ihrem Trip in den Norden nach Hause gefahren. Das Spitzenspiel des 43. Spieltages bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven wies viele Parallelen zur 2:4-Niederlage 40 Stunden zuvor in Wolfsburg auf. Diesmal war der Meister den kampfstarken, aber technisch und läuferisch unterlegenen Seestädtern mehr als 50 Minuten teils hoch überlegen, um sich am Ende der regulären Spielzeit mit einem 3:3 (1:0, 0:2, 2:1) zufrieden geben zu müssen. Nach torloser Verlängerung entschied der Kroate Borna Rendulic die Penalty-Show im Privatduell gegen den Slowenen Jan Urbas für sich und verwandelte alle drei Versuche gegen den lettischen Torhüter Kristers Gudlevskis. Mit seinem 21. Saisontor sicherte der Rechtsschütze seiner Mannschaft den mehr als verdienten zweiten Zähler.

Zum Haare raufen

Es war mal wieder zum Haare raufen, wie sich aus Mannheimer Sicht im Laufe der Partie das Aufwand-Ertrags-Verhältnis entwickelte. Matthias Plachta hoffte, dass Bremerhaven "mehr mitspielen will" als die betont defensiven Wolfsburger und freute sich "auf ein attraktives Spiel". Grundsätzlich lag der 28-Jährige damit richtig, dennoch hatte der Tabellenvierte von der Küste der spielerisch beeindruckenden Vorstellung des Favoriten wenig entgegen zu setzten. Da es nach 35 Minuten durch den Handgelenkschuss von Denis Reul aus der 4. Minute aber nur 0:1 stand, schöpften die Gastgeber bei 3:15 Torschüssen gegen sich und zwei Pfostentreffer der Adler Hoffnung noch auf ein Comeback.

Fünf schlecht strukturierte Minuten der Gross-Schützlinge genügten den Minimalisten, um durch Feser im Nachschuss und Mauermann bei einer angezeigten Strafe in Führung zu gehen. Angetrieben vom herausragenden Tim Stützle rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Tor der Pinguine. Pech und Unvermögen hielten sich in etwa die Waage, als quer durch alle vier Blöcke die Scheibe nicht über die Linie wollte. So dauerte es bis zur 50. Minute, bis David Wolf per "Bauerntrick" Gudlevskis in der zum 2:2 verlud. Die Adler erhöhten nochmals ihr ohnehin hohes Tempo und sahen sich durch das 2:3 von Phil Hungerecker (56.) schon vor der vollen Ausbeute.

An einem Tag, wo eine Mannschaft eigentlich hätte Lottoscheine ausfüllen müssen, die andere besser den Bus erst gar nicht verlassen hätte, musste es so kommen, dass ein Verzweiflungsschuss von Urbas vom Schlittschuh von Reul ins eigene Tor trudelte. Die Spieluhr zeigte 59:07 Minuten an – die Pinguins hatten kurz zuvor ihren Torhüter für einen sechsten Feldspieler gezogen. "Die zwei Punkte fühlen sich dennoch gut an, gerade im Hinblick auf die Pause", freut sich Ben Smith auf die Pause, die nach dem Spielemarathon der letzten sechs Wochen zur rechten Zeit kommt.

Zu einem bedauerlichen Zwischenfall kam es kurz vor Ende des zweiten Drittels, als Thomas Larkin nach einem Abseitspfiff unabsichtlich Schiedsrichter Marian Rohatsch am Kopf traf, sodass die Partie mit einem Hauptschiedsrichter zu Ende geführt werden musste.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Adler Mannheim 3:4 n.P. (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1); Tore: 0:1 Reul (4.), 1:1 Feser (33.), 2:1 Mauermann (39.), 2:2 Wolf (50.), 2:3 Hungerecker (56.), 3:3 Urbas (60.), 3:4 Rendulic (65./Penalty); Schiedsrichter: Klein (Stuttgart), Rohatsch (Lindau); Strafminuten: 8/6; Zuschauer: 4647 (ausverkauft).