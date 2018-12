Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Deutsche Eishockey-Liga beendet das Jahr mit der zweiten von drei aufeinanderfolgenden "englischen Wochen". Kein Grund, für Pavel Gross nach der 1:2-Heinniederlage der Adler Mannheim gegen Schwenningen nach Ausreden oder Entschuldigungen zu suchen. "Wir kennen das Programm und trainieren in diesen Tagen weniger", wischte der Cheftrainer den Einwand von einem möglichen Kräftedefizit vom Tisch. Geärgert hat den Perfektionisten, dass seine Mannschaft vor dem Siegtor der spielerisch arg limitierten Schwenninger "zu passiv" agierte.

Der Bus parkte vor dem Tor

Fast entschuldigend erhob SERC-Trainer Paul Thompson seine Stimme: "Wir sahen unsere Chance, das Unmögliche zu erreichen, indem wir unsere eigene Zone dicht machen." Das Konzept ging, basierend auf einen starken Keeper Dustin Strahlmeier, letztlich auf. Bei einem Tabellenletzten geht Effektivität allemal vor Schönheit - so schenkten die "Wilden Schwäne" oft schon in der neutralen Zone die Scheiben ab, um sich mit fünf Mann zurückzuziehen. Im Fußball würde man sagen, der Mannschaftsbus parkt vor dem Tor. "Es wird immer wieder solche Spiele geben, wir haben auch schon gezeigt, dass wir sie gewinnen können, aber wir müssen immer wieder dran arbeiten", zeigte sich Torschütze Ben Smith selbstkritisch.

Eine Aussage, wie sie Düsseldorfs Trainer Harold Kreis - die DEG ist mit sechs Punkten Rückstand derzeit ärgster Adler-Verfolger - nach dem 3:2 seiner Mannschaft gegen Iserlohn traf, hätte eins zu eins auch zum Mittwochabend in Mannheim gepasst. "Wir merken, dass es immer schwieriger wird, Punkte zu erkämpfen. Die Teams in den unteren Regionen kämpfen immer unnachgiebiger um die Zähler."

Adler-Topscorer Andrew Desjardins, bis zu den Verletzungen von Matthias Plachta (seit 30. November) und David Wolf (seit einer Woche) Anführer der Power-Formation des Spitzenreiters, erinnerte an Fehler, die man abzustellen geglaubt hatte: "Wenn der Gegner das Eis in der Mitte dichtmacht, musst du weniger kompliziert spielen".

Nun besteht leise Hoffnung, dass aus dem Sechser-Lazarett (Goc, Plachta, Huhtala, Raedeke, Lehtivuori, Wolf) die beiden Letztgenannten am Wochenende zurückkehren. Ob für Freitagabend beim Rangzehnten Krefeld Pinguine (19.30 Uhr) oder am Sonntag (14 Uhr) gegen den Sechsten aus Bremerhaven - darüber ließ Pavel Gross die Medienvertreter noch im Ungewissen. Sein Ärger, dass sich "unsere zweite Reihe an Tagen, wo die Big Names nicht scoren, zu wenig zeigt", war ebenso deutlich herauszuhören, wie die Ankündigung, dass die namentlich nicht Genannten weniger berücksichtigt würden, wenn der Kader wieder komplett ist.

Da damit wohl kaum die unerfahrenen Nachwuchskräfte Möser, Brune oder Soramies gemeint waren, ist an den Fingern einer Hand abzuzählen, wen Gross mit seiner Kritik traf.

Zwar ist öffentliche Kritik an einem Torhüter bei den meisten Klubs verpönt, doch muss sich Chet Pickard ankreiden lassen, dass er in Spielen mit Unterbeschäftigung deutlich unter dem Level von Dennis Endras bleibt, auch weil seine mitunter unorthodoxe Art der Abwehr mit dem Stockhandblocker bei seinen Vorderleuten Verwirrung auslöst. Die Absicht der Trainer, beide Goalies bis zur entscheidenden Saisonphase im Frühjahr frisch zu halten, ist nachvollziehbar. Ob es allerdings klug ist, einen Keeper in der Phase absoluter Glanzform, in der sich Dennis Endras seit Anfang Dezember präsentiert, pausieren zu lassen, steht auf einem anderen Blatt.

Freitag, 19.30 Uhr: Krefeld Pinguine - Adler Mannheim; Sonntag, 14 Uhr: Adler Mannheim - Fischtown Pinguins Bremerhaven.