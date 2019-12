Von Rainer Kundel

Köln. In einem atemberaubenden und über zwei Drittel rasanten, allerdings von beiden Defensivreihen teilweise nachlässig geführten Spiel machten die Kölner Haie und die Adler Mannheim am vorletzten Tag des Jahres große Werbung für den Sport mit dem schnellen Puck. Am Ende der 136. Auflage des Eishockey-Klassikers nahm der deutsche Meister mit 5:4 (1:1, 2:3, 1:0, 1:0) zwei Zähler mit nach Hause, wobei leicht auch die volle Ausbeute möglich war.

Dieser Dezember-Marathon hatte es für die Adler Mannheim in sich. Wegen der tagelangen Aufführungen von "Cirque du Soleil" in der SAP Arena wurde das Hometeam Nummer eins auf einen "Road Trip" geschickt und bestritt innerhalb von 18 Tagen nicht nur acht Spiele, sondern trat mit einer Unterbrechung auch gleich sechsmal auswärts an. Reisen von München über Nürnberg nach Berlin und dann nochmals von Schwenningen über Ingolstadt nach Köln fordern nicht nur ihren sportlichen Tribut. Überraschend in der Domstadt wieder dabei war David Wolf vier Tage nach der üblen Stockattacke des Schwenningers Fraser gegen den Hals des Adler-Sturmtanks, die befürchtete Gehirnerschütterung bestätigte sich nicht.

Der Spielverlauf in der gut gefüllten Lanxess-Arena ähnelte dem von Ingolstadt am Samstag. Die Adler sehr dominant, belohnen sich für ein starkes erstes Drittel mit 14:5 Schüssen erst mal nicht. Im Mittelpunkt stand immer wieder Haie-Keeper Wesslau, der Schwede parierte gegen Lampl, Hungerecker aus der Distanz, gegen Desjardins aus dem Slot und Järvinen beim Rebound.

Und so kam es wie so oft, als Katic bei Vier gegen Vier offensiv einen Fehlpass spielte, konterte der Tabellensiebte über Marcel Müller, dessen Querpass Gagnè (19.) über die Linie drückte. Noch bei gleichem Spielerverhältnis war Borna Rendulic im Nachsetzen auf einen Akdag-Schlenzer endlich erfolgreich (20.).

"Wir sind etwas verschlafen aus der Kabine gekommen, leider hat es gleich dreimal geklingelt", seufzte Phil Hungerecker. In 61 Sekunden ließen sich die Adler drei Tore einschenken, zwei nach Konterangriffen, bei denen sie die Defensive entblößten, das dritte ging auf Dennis Endras, wobei schon nach dem Doppelschlag Pavel Gross mit einer Auszeit einen Weckruf von der Bande sandte. David Wolfs Anschlusstreffer weitere 15 Sekunden später war ein Zeichen, dass der Meister die Partie noch lange nicht verloren gab.

Und prompt lag das Momentum bei den Gästen, die vorübergehend auf drei Reihen zurückgingen, um das Tempo hoch zu halten. Dem verbesserten Brent Raedeke glückte im Powerplay (33.) das 4:3, die Adler waren drauf und dran, das Ruder umzureißen. Das schaffte Chad Billins mit einem Distanzschuss, der sich über Wesslau ins Netz senkte (46.).

Bis zum Ende der regulären Spielzeit hatten die Mannheimer zwei, dreimal den Siegtreffer auf dem Schläger, bis in die letzten Sekunden kämpfen die Haie um den einen Punkt, streckten mit der Schluss-Sirene durch Aronson Huhtala brutal um, ohne dass dies Folgen hatte. Nachdem die Verlängerung torlos blieb, erhielten die Fans noch einen Zuschlag in Form eines Penaltyschießens, bei dem Dennis Endras alle Kölner Abschlüsse parierte. Dagegen markierte Andrew Desjardins gegen Wesslau den hochverdienten Zusatzpunkt für die Adler.

Kölner Haie - Adler Mannheim 4:5 n.P. (1:1, 3:2, 0:1, 0:1); Tore: 1:0 Gagnè (19.), 1:1 Rendulic (20.), 2:1 Hanowski (21.), 3:1 Matsumoto (22.), 4:1 Bast (22.), 4:2 Wolf (23.) 4:3 Raedeke (33.), 4:4 Billins (46.), 4:5 Desjardins (65./Penalty); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Rantala (Finnland); Strafminuten: 8/4; Zuschauer: 16.126.