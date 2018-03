Von Rainer Kundel

Augsburg. Beim Foto-Finish zum Hauptrunden-Abschluss der Deutschen Eishockey-Liga haben sich die Adler Mannheim mit einem 4:3 (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen bei den Augsburger Panthern direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Dort wartet auf den Hauptrunden-Fünften ab 14. März im best of seven-Modus der ERC Ingolstadt. Die Oberbayern haben dabei zunächst Heimrecht. "Wir wollten unbedingt unter die Top sechs", freute sich Marcel Goc, "das haben wir geschafft, auch wenn es bisher eine schwere Saison war."

Der Gäste-Block war gut gefüllt - viele Anhänger der Adler hatten sich in Erwartung eines Endspiels um Platz zehn schon frühzeitig mit Tickets für den letzten Spieltag versorgt. Mit dem 2:0-Erfolg vom Freitag gegen die Kölner Haie hatten es die Mannheimer in der Hand, aus eigener Kraft die ungeliebten Pre-Playoffs zu umgehen. Und dennoch kamen zwischenzeitlich Erinnerungen an den legendären letzten Spieltag der Saison 2011/12 hoch, als man mit einer Niederlage in Straubing Platz zwei verspielte und als Vierter einlief. Am Sonntag kamen die Adler nach einer scheinbar sicheren Zwei-Tore-Führung durch Sinan Akdag (4.) und Matthias Plachta (12.) und zwei Metalltreffern von Desjardins (22.) und Kolarik (23.) ab Mitte des zweiten Drittels ins Schlingern. "Wir spielen auf Sieg und wollen uns nicht hinten aufhalten", meinte Matthias Plachta noch nach dem ersten Abschnitt.

Kurz den Fuß vom Gas genommen und der Überheblichkeit freien Lauf gelassen, bestraften die Schwaben in ihrem letzten Saisonspiel die Nachlässigkeiten. "Wer glaubt, das wird ein Hully Gully-Spiel, nur weil Augsburg die Playoffs verpasst hat, lügt sich in die eigene Tasche", warnte Bill Stewart und schnell traf genau das ein. Die Blau-Weiß-Roten gerieten nach dem Anschluss von Trevelyan (27.) innerhalb von anderthalb Minuten vor der zweiten Sirene in Rückstand. Dabei gönnte man dem Gegner luxuriös ein Tor in Unterzahl, als Samuels-Thomas einige interessiert zusehende Adler narrte. Mit dem Powerplay-Treffer von Andrew Desjardins (51.) hatte man angesichts der Niederlagen der unmittelbaren Konkurrenten auf den Plätzen sieben bis neun jedoch schon vor der Verlängerung das Viertelfinale sicher, durch den verwandelten Penalty von Garret Festerling verschob sich der Gegner lediglich von Nürnberg auf Ingolstadt. Was mit Ausnahme der weiteren Anreise keinen großen Unterschied macht, sowohl die Franken als auch die Donaustädter konnten noch keine Playoff-Serie gegen die Kurpfälzer für sich entscheiden.

Glücklich, wenn auch geschafft, war Dennis Endras. "Für uns Nationalspieler ist in dieser Zeit jeder freie Tag ein Geschenk", freute sich der Torhüter nach dem Reisestress nach Südkorea. Schon am Freitag gab Bill Stewart seine Einschätzung preis, welche Situation für die späte Wende entscheidend war. "Die Sitzblockade hat den Spielern die Augen geöffnet, sie haben gesehen, dass die Adler für viele Fans ihr Leben sind", erinnerte sich der Coach an die Nacht zu Dreikönig, als 150 Anhänger bei der Rückkehr des Mannschaftsbusses nach einer wehrlosen 0:5-Pleite in Köln vor der SAP Arena eine Aussprache forderten (die RNZ berichtete).

Augsburger Panther - Adler Mannheim 3:4 n.P. (0:2, 3:0, 0:1, 0:1); Tore: 0:1 Adkag (4.), 0:2 Plachta (12.), 1:2 Trevelyan (27.), 2:2 Samuels-Thomas (38.), 3:2 Cundari (40.), 3:3 Desjardins (51.), 3:4 Festerling (Penalty); Schiedsrichter: Köttstorfer (Bad Aibling), Melia (Neuss); Strafminuten: 4/6; Zuschauer: 6055.