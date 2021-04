Zwischen Adlern und Eisbären ging es hoch her: Hier geraten Taylor Leier (r.) und Parker Tuomie an der Bande aneinander. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Auch am bisher so souveränen Spitzenreiter Adler Mannheim geht der Spiele-Marathon nicht ohne Substanzverlust vorbei. Siege der Eisbären Berlin in der SAP Arena sind in jüngster Vergangenheit rar geworden, doch am viertletzten Spieltag der Verzahnungsrunde der DEL nahmen die Hauptstädter beim 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) verdient die volle Punktzahl mit auf die Heimreise und bewahrten sich die kleine Chance, die Mannschaft von Pavel Gross noch gruppenübergreifend als punktbestes Team abzufangen.

Die Adler brachten die am Freitag geschonten Reul und Smith für Krupp und Collins aufs Eis, wobei Kapitän Smith als Center zwischen Shinnimin und Eisenschmid auflief, um dieser Reihe sowohl defensive Stabilität als auch mehr Torgefahr zu verleihen. Beim verspäteten Spiel der leuchtenden Herzen, das in Zeiten vor Corona stets beim letzten Heimspiel vor Weihnachten seinen Platz hatte und Stand gestern rund 25 000 Euro für den gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen" einbrachte, wurde zunächst taktiert. Wie aus dem nichts gerieten die Gastgeber dann in der 10. Minute innerhalb von 42 Sekunden mit zwei Toren in Rückstand. Ein geblockter Schuss fand den Weg vor den Schläger von Dietz, ehe sich die Power-Formation mit Plachta, Desjardins und Wolf beim 0:2 auskontern ließ und White gegen Endras entschlossen verwandelte. Ein ärgerlicher Zwischenstand, weil man sich bei zwei Unterzahl-Situationen schadlos hielt, bei ausgeglichener Mannschaftsstärke allerdings Gegentore kassierte.

Wenngleich die Hauptstädter 24 Stunden zuvor in Schwenningen 2:4 unterlegen waren, wirkten sie frischer und hatten durch Ramage und White sogar noch die Möglichkeit ihren Vorsprung Ende des ersten Drittels auszubauen.

Die Adler bissen sich in die Partie, erspielten sich nach der ersten Pause optische Vorteile, aber vieles war zu überhastet. Elias (23.), Smith (27.) und Lehtivuori (31.) ließen den Anschlusstreffer liegen, dazu traf Huhtala beim Unterzahl-Break die falsche Entscheidung, als er auf den mitgelaufenen Bast passte. Statt die Gelegenheit zu nutzen, sich bei Strafzeiten gegen Boychuk und Despres auf den Anzeigewürfel zu bringen, blieb es bei unstrukturierten Versuchen, den Riegel der Eisbären zu überwinden. Nach einer Strafzeit gegen Wolf kaum wieder komplett, erzielte Tuomie das 0:3, womit dem Süd-Tabellenführer der Stecker gezogen war. "Bei Mannheim ist die Lücke zwischen Abwehr und Offensive diesmal zu groß", sah der 181-fache Nationalspieler Andreas Renz bei MagentaSport einen ungewohnten Schwachpunkt bei den Adlern.

Dennoch ließ Gross nichts unversucht, zog bei einer Strafe gegen Hördler Torhüter Endras, um mit sechs gegen vier Feldspielern das Tor zu erzwingen. Passend zu diesem gebrauchten Nachmittag traf White in dieser Sequenz zum 0:4 (45.) ins verwaiste Gehäuse. Am Ende stand die dritte Heimniederlage der Blau-Weiß-Roten – nach dem 1:2 vom Ostermontag gegen Bremerhaven die zweite in Folge. Das Powerplay-Tor von Matthias Plachta drei Minuten vor der Sirene verhinderte immerhin, dass man zum zweiten Mal in dieser Spielzeit ohne eigenes Tor blieb, was im Eishockey gemeinhin als Höchststrafe gilt. Gross redete nicht schön: "Wir waren heute zu keiner Zeit bereit, wenn du die Zweikämpfe nicht gewinnst, nutzt das beste System nichts".

Adler Mannheim - Eisbären Berlin 1:4 (0:2, 0:1, 1:1); Tore: 0:1 Dietz (10.), 0:2 White (10.), 0:3 Tuomie (39.), 0:4 White (45.), 1:4 Plachta (57.); Schiedsrichter: Schukies (Herne), Kohlmüller (Erding); Strafminuten: 8/10.