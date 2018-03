Phil Hungerecker (Nummer 94) bejubelt gemeinsam mit Garrett Festerling das frühe 1:0 für die Mannheimer Adler in Ingolstadt. Foto: PIX

Von Rainer Kundel

Ingolstadt. Die Adler Mannheim stehen erstmals seit 2015 wieder im Halbfinale um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Mit einem 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)-Sieg beim ERC Ingolstadt verbuchte die Mannschaft von Trainer Bill Stewart den vierten Sieg beim fünften Auftritt der "Best of Seven"-Serie und wartet nun auf ihren Gegner für kommenden Donnerstag, der frühestens am Sonntag feststehen wird.

Die Mannheimer kamen mit unveränderter Aufstellung hellwach aus der Kabine, waren im gesamten ersten Drittel einen Schritt schneller und ein Tick wacher als die Gastgeber und führten nach 20 Minuten mit 2:0. Phil Hungerecker stand nach 63 Sekunden und einem Querpass von Sparre goldrichtig am Torraum und ließ Torhüter Pielmeier mit dem 0:1 gar nicht erst warm werden.

Nachdem Ramoser einen Break nicht verwandeln konnte, strich Plachtas Schuss (7.) knapp am langen Pfosten vorbei, ehe es David Wolf mit seinem dritten Playoff-Tor (11.) besser machte. Dabei profitierte der bullige Angreifer von einem blitzgescheiten Anspiel von Desjardins. Fast hätte Festerling (17.) noch nachgelegt, der Schuss des Centers aus spitzem Winkel strich jedoch über das halboffene Gehäuse. Mit Ausnahme einer Greilinger-Chance während einer Strafzeit gegen Larkin, als die Scheibe den Außenpfosten "rasierte", hatten die Donaustädter nicht viel zu bieten.

Erst mit ihrem zweiten Powerplay - Desjardins musste wegen Hakens auf die Strafbank - waren die Hausherren erfolgreich, als Olson im Slot zum 1:2 (28.) nachstocherte. Das ließen die Adler nicht lange auf sich sitzen, Wolf trug die Scheibe blitzschnell aus der eigenen Zone nach vorn und über Carle und Desjardins kam sie zu Matthias Plachta, der keine Mühe hatte, 86 Sekunden nach dem Anschlusstreffer den Zwei-Tore-Abstand wieder herzustellen.

Mit Mark Stuart (33.) durfte sich beim 1:4, vor dem zwei, drei Pässe die komplette Defensive des Gegners aushebelten, sogar ein reiner Defensiv-Verteidiger mit dem ersten Saisontor in die Torschützenliste eintragen. Der Reigen setzte sich mit Lalibertes 2:4 fort, als der Panther-Kapitän vom rechten Flügel aus freie Bahn hatte. In dem sehr bewegten Abschnitt verpasste Chad Kolarik mit einem Pfostenschuss (37.) weiterhin seinen ersten Playoff-Treffer.

Zu dieser Zeit war Patrick Mullen schon nicht mehr dabei. Der Verteidiger musste nach einem Schuss von Elsner ins Gesicht blutüberströmt vorzeitig in die Kabine. Die verbliebenen Abwehrkräfte bildeten mit Unterstützung der gut nach hinten arbeitenden Stürmer ein gutes Abräumkommando und verhinderten lange Zeit mögliche Nachschüsse.

Erst als Trainer Doug Shedden vier Minuten vor dem Ende seinen Torhüter für einen sechsten Feldspieler zog und Lalibertes Treffer (57.) trotz verschobenem Gehäuse zählte, Marcus Kink eine grenzwertige Strafe erhielt, Andrew Desjardins aber im Gegenzug von den Unparteiischen ein technisches Tor versagt bekam, kam große Hektik auf.

Beim späten Pfostentreffer von Collins hatten die wacker kämpfenden Vorderleute von Dennis Endras schließlich das Glück des Tüchtigen.

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 3:4 (0:2, 2:2, 1:0); Tore: 0:1 Hungerecker (2.), 0:2 Wolf (11.), 1:2 Olson (28.), 1:3 Plachta (29.), 1:4 Stuart (33.), 2:4 Laliberte (34.), 3:4 Laliberte (57.); bes. Vorkommnis: Braun verschießt Penalty (55.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Schukies (Herne); Strafminuten: 4/6; Zuschauer: 4815 (ausverkauft).