Wolfsburg. (RK) Eine gute Mannschaft verliert nicht zweimal hintereinander. Diese Losung gilt bei den Mannheimer Adlern seit der Meistersaison 2014/15. Nun lässt sich dieses Vorhaben nicht in jeder Phase einer langen Saison mit unterschiedlich hohen Belastungen realisieren, dennoch haben die Blau-Weiß-Roten Charakter gezeigt und sich mit dem 1:0-Sieg bei den Wolfsburg Grizzlys 26 Stunden nach der deftigen Niederlage in Bremerhaven rehabilitiert.

Noch in der Nacht reisten die Adler von der Nordseeküste 250 Kilometer weiter nach Wolfsburg und bezogen ein Hotel in der VW-Stadt. Im Laufe des Donnerstagnachmittags erfuhren sie dann, dass Thomas Larkin nicht zur Verfügung steht. Der Verteidiger – bereits im Februar 2020 wegen eines Vergehens gegen einen Schiedsrichter von der Liga bestraft – erhielt wegen eines Checks gegen Kopf und Nacken in Bremerhaven eine Sperre von drei Spielen. Für den 30-Jährigen rückte Björn Krupp an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in die Aufstellung.

Pavel Gross äußerte sein Missfallen noch am späten Mittwochabend: "Solche Dinge will ich nicht mehr sehen." Der Trainer tauschte nach dem ersten torlosen Spiel der Saison die Center Loibl mit Collins sowie die Außen Shinnimin mit Huhtala, so dass nur eine Sturmreihe vom Vortag unverändert blieb.

Die Partie in der Eishalle am Allerpark entwickelte sich zäh, beide Teams agierten nach ihren vorausgegangenen Niederlagen eher vorsichtig. Lehtivuori (3. Minute) und Loibl (9.) scheiterten an Strahlmeier, auf der Gegenseite hielt Felix Brückmann gegen Machacek (17.) das 0:0 zur ersten Pause fest. Im zweiten Drittel hatten die Adler zunächst Strafzeiten gegen Bast und Loibl zu verteidigen, bevor sie auch offensiv Akzente setzen konnten. Was nicht einfach war, weil die Wolfsburger auch zu Hause die wenig attraktive Spielweise des Einigelns beherzigen.

Dennoch hatten Leier und Collins in der 29. Minute die Führung auf dem Schläger. "Wir müssen einen Weg finden, um mehr vors Tor zu kommen, es ist nicht einfach, wenn der Gegner sehr defensiv spielt", befand David Wolf, der trotz eines Checks von Fauser gegen seinen Kopf (35.) die Partie fortsetzen konnte. Die daraus resultierende Überzahl ließen die Adler wieder einmal ungenutzt.

Es deutete sich ein Abnutzungskampf an und irgendwie passte es zu der Partie, dass mit Björn Krupp (46.) ein Verteidiger per Schlagschuss das erste Tor erzielte, was bereits die Entscheidung sein sollte. Mit Disziplin und Kampfkraft fuhren die Adler den Sieg nach Hause und gratulierten Felix Brückmann zu seiner dritten Partie ohne Gegentor. "Wir konnten mit dem Sieg das Spiel von Bremerhaven etwas vergessen lassen", freute sich der Torhüter, der von seinem letztjährigen Klub nach fünf Jahren an der Aller nachträglich ein Abschiedstrikot überreicht bekam.

Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Tore: 0:1 Krupp (46.)

Schiedsrichter: Schrader (Bochum), Schukies (Herne)

Strafminuten: 6/10 +10 Disziplinar Fauser

Zuschauer: keine