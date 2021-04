Mannheim. (RK) Beim Klassiker der Deutschen Eishockey-Liga zwischen den Adler Mannheim und den Kölner Haien haben die Kurpfälzer am Ostersamstag mit dem 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) den fünften Sieg in Folge errungen und bleiben mit Abstand die punktbeste Mannschaft in der Südgruppe.

Die drei Punkte im Prestige-Duell mit den Rheinländern standen nur kurzzeitig in Frage, als die Kölner eine Viertelstunde vor Schluss den 2:1-Anschlusstreffer erzielten, den Brendan Shinnimin nach einem Torwartfehler jedoch umgehend beantwortete.

Zuvor trafen David Wolf im Powerplay und Mark Katic für die Mannschaft von Pavel Gross. Stefan Loibl erzielte nach dem schönsten Spielzug des Abends das 4:1, Matthias Plachta sorgte mit einem Treffer ins leere Tor zum 5:1-Endstand.

Bereits am Ostermontag (18.30 Uhr) erwarten die Adler in der SAP Arena die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Adler Mannheim-Kölner Haie 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Tore: 1:0 Wolf (15.), 2:0 Katic (33.), 2:1 Zalewski (45.), 3:1 Shinnimin (47.), 4:1 Loibl (49.), 5:1 Plachta (57.)

Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Kohlmüller (Erding)

Strafminuten: 10/8

Zuschauer: keine