Von Rainer Kundel

Iserlohn. Die Adler Mannheim haben bei ihrem "Road-Trip" in den Westen die volle Punktausbeute errungen. 40 Stunden nach dem 3:2-Erfolg bei der Düsseldorfer EG blieb der souveräne Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beim Zwölften Iserlohn Roosters mit 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) siegreich. Der 26.Triumph der Hauptrunde fiel knapp aus, war aufgrund der Spielanteile gegen die nur mit drei Blöcken angetretenen Sauerländer aber hochverdient.

Es war für die "Hühnchen" nach sieben Niederlagen in Folge fast schon die letzte Chance auf Platz zehn. Aufgrund von fünf verletzten Spielern warfen die Gastgeber, unterstützt vom bekannt fanatischen Publikum in der "Eishölle" am Seilersee, alles in die Waagschale und boten den läuferisch und technisch überlegenden Adlern einen großen Kampf. "In einer kleinen Halle mit hitziger Atmosphäre macht es am meisten Spaß" ließ sich Matthias Plachta davon nicht schrecken.

Die Mannheimer traten im Tor mit Chet Pickard an, der bei seinem vierzehnten Einsatz gegen sein früheres Team fehlerfrei blieb, aber nach einer der wenigen Attacken der Roosters den Rückstand schlucken musste. Friedrich (15. Minute) traf aus kurzer Distanz, nachdem sich Camara entscheidend gegen Mikkelson durchgesetzt hatte.

Schon zu dieser Zeit bot sich der Kulisse mit wenigen Ausnahmen Einbahnstraßen-Eishockey auf das Tor von Hovinen, der - gleich wer aus den vier Adler-Reihen auf ihn anstürmte - den Überblick behielt. "Wir müssen die Intensität etwas hochschrauben und noch eine Schippe drauflegen", forderte Kapitän Marcus Kink nach 20 Minuten.

Gesagt, getan - auch wenn es bis elf Sekunden vor der zweiten Pause bis zum Ausgleich dauern sollte. Zunächst versandeten trotz guter Ansätze zwei Überzahl-Möglichkeiten, dann schien es für einem Moment, als sollte das Team von Pavel Gross nach einem Wechselfehler und einigen zu hastigen Abschlüssen die Geduld verlieren, ehe Chad Kolarik (40.) zum 1:1 traf. Der "Sniper" traf nach einem Bilderbuchpass von Katic aus dem eigenen Drittel im Duell gegen Hovinen zu seinem 15. Saisontor ins Kreuzeck.

Die Kräfte der Roosters schwanden im weiteren Spielverlauf, bei dem es die Adler nach dem Führungstor durch Sinan Akdags Schuss aus der Halbdistanz (45.) versäumten, frühzeitig die Entscheidung herbeizuführen. So hatte Plachta (50.) Pech bei einem Pfostenschuss. Gefährdet war der Sieg nur bei einer 74 Sekunden währenden doppelten Unterzahl (34.) und einer grenzwertigen Hinausstellung gegen Wolf, was die Einheimischen drei Minuten vor Schluss in die Lage versetzte, mit sechs gegen vier Feldspielern zu agieren. "Es wurde nochmals knapp, bis wir die drei Punkte gesichert hatten", befand Siegtorschütze Akdag nach aufreibenden Minuten.

Weiter geht es für den Spitzenreiter am Donnerstag zu Hause gegen die Eisbären Berlin (19.30 Uhr). Dabei wird wie schon am Wochenende Janik Möser fehlen. Der 23-jährige zog sich am vergangenen Mittwoch gegen Wolfsburg eine Hüftverletzung zu, bei optimalem Heilungsverlauf wird er vier Wochen fehlen.

Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 1:2 (1:0, 0:1, 0:1); Tore: 1:0 Friedrich (16.), 1:1 Kolarik (40.), 1:2 Akdag (45.); Schiedsrichter: Piechaczek (Landsberg), Kohlmüller (Erding); Strafminuten: 8/12; Zuschauer: 4839.