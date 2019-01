Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn die Adler Mannheim auf DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin treffen, ist das ein Duell, bei dem die aktuellen Platzierungen stets ausgeblendet sind. Zu groß hat sich im Laufe der Jahre die Rivalität zwischen den beiden Schwergewichten entwickelt, als dass man den Auftakt des 38. Spieltages auf ein Duell des Ersten gegen den Neunten reduzieren könnte.

Erst recht, da die Eisbären vor dem ungewohnten Donnerstag schwer angeschlagen sind und somit "reif" scheinen. Der TV-Vertrag der Liga mit Telekom Sport verlangt an Spieltagen außerhalb englischer Wochen ein "First Row"-Spiel. "Wir werden die Eisbären nicht an der Tabelle messen, sie sind erfahren und wissen, wann sie den Schalter umlegen müssen", erwartet Power-Forward David Wolf deshalb einen Kampf auf Biegen und Brechen, den am heutigen Donnerstagabend mehr als 11.000 Besucher verfolgen werden.

Es ist schon seltsam, dass sich die Hauptstädter immer dann aufraffen und das Glück pachten, wenn ihnen die Adler gegenüber stehen. Zuletzt am 2. Dezember mit einem 3:2-Sieg in der SAP Arena, erzielt 18 Sekunden vor Schluss. Daran erinnert sich natürlich auch Pavel Gross, ebenso an das Gastspiel zuvor in der Hauptstadt, als die "Bären" während einer Fünf-Minuten-Strafe gegen Raedeke die Entscheidung einleiteten und ihr Keeper Kevin Poulin in einer fast unmenschlichen Form 50 Mannheimer Torschüsse abwehrte.

Ist der Rekordmeister reif?

"Wir haben in jedem Fall noch eine Rechnung offen, ich würde lügen, wenn ich sage, dass diese Niederlagen keine Motivation wären", macht der Trainer kein Geheimnis daraus, dass heute nach München und Düsseldorf auch der erste Sieg in dieser Saison gegen Berlin gelingen soll. "Wir sind zweimal durchaus solide aufgetreten, müssen aber clever sein und von der Strafbank weg bleiben", lauteten die Vorgaben von Gross auf der Pressekonferenz des Tabellenführers.

Das Selbstvertrauen der Mannheimer ist nach einer kleinen Phase mangelnder Konzentration und Systemignoranz mit der Folge einer deutlichen Kabinenansprache ohne nach außen gedrungene Details (Gross: "Die Suppe, die in der Kabine gekocht wird, wird in der Kabine gegessen") auf jeden Fall zurück. "Vier Siege, davon zwei beim viertägigen Trip in den Westen, geben der Mannschaft ein gutes Gefühl", strotzt David Wolf vor Tatendrang.

Was Alternativen in den seit der Rückkehr von Tommi Huhtala ausgewogenen Reihen angeht, so ist Brent Raedeke fünf Wochen nach einer Kopfverletzung wieder auf dem Sprung. Dagegen ist die zunächst als "kurzfristig" angekündigte Rückkehr von Thomas Larkin weiter offen, der Verteidiger hat sich laut Assistenztrainer Mike Pellegrims einer Kontrolluntersuchung unterzogen.

Ganz andere Probleme hat der Gegner. Auch nach einem Trainerwechsel blieb die Wende bei den Eisbären 15 Spieltage vor Hauptrundenende bislang aus. Seit 19. Dezember übt Sportmanager Stéphane Richer (52) nach der Trennung von Clèment Jodoin (66) eine Doppelfunktion aus. Die Bilanz des ehemaligen Adler-Kapitäns liest sich mit 9 von 24 möglichen Punkten bescheiden, was die Stimmung rund in der Arena am Ostbahnhof kippen lässt. Das größte Problem der "Dynamos": die Disziplin. Viele Hitzköpfe im Kader ziehen notorisch mehr Strafen als die Gegner, in Krefeld beim 2:6 am Sonntag waren es 26 Minuten.

DEL, Donnerstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin; Sonntag, 17 Uhr: Adler Mannheim – Straubing Tigers (Sport1).