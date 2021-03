Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Mannheimer Adler haben in den vergangenen drei Monaten etliche bessere Vorstellungen abgeliefert als jene beim 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)- Sieg gegen die Augsburger Panther. Aber nach 24 Spieltagen zum Ende der Süd-Doppelrunde in der Deutschen Eishockey-Liga steht eine beeindruckende Bilanz von 20 Siegen. Die Einfachrunde gegen die sieben Klubs der Nord-Division beginnt für den deutschen Meister am kommenden Montag gegen die Wolfsburg Grizzlys. "Es ist immer wieder von Neuem nötig, mit Siegeswillen in die Spiele zu gehen", sieht Trainer Pavel Gross keine Selbstverständlichkeit angesichts der Vormachtstellung seiner Mannschaft.

Beide Mannschaften interpretierten im Rahmen ihrer unterschiedlichen Möglichkeiten ihre Rolle durchaus offensiv, was bei den Adlern allerdings schnell wieder mit einer defensiven Entblößung einherging. So hatte Kharboutli (3. Minute) bei einem Break die Hälfte der Eisfläche vor sich, scheiterte jedoch an Brückmann. Die gleiche Situation bot sich Wolf gegen Panter-Torhüter Keller (6.), ehe Markus Eisenschmid für die Führung sorgte (10.). Der Torjäger fälschte dabei einen Schuss von Larkin zu seinem zwölften Saisontor ab. Wenn es bei dem Tabellenführer der DEL-Südgruppe noch eine Baustelle gibt, dann ist es das Überzahlspiel. Nicht nur, dass auch diesmal drei Möglichkeiten ohne Ertrag verpufften und die Effektivität bei rund 16 Prozent Erfolgsquote auf der Stelle tritt. Die Adler kassierten beim 1:1 durch Hafenrichter (13.) auch den dritten "Shorthander" der Saison.

Als nicht alltäglich in das Anschauungsmaterial geht auch die Vorarbeit zur erneuten Führung ein, als Matthias Plachta mit der Hacke seines Schlittschuhs im Stil eines Fußballers erlaubterweise Sinan Akdag (16.) assistierte. Pavel Gross hatte das Ziel ausgegeben, in dem taktisch schwerer zu spielenden Mitteldrittel weniger Turnovers zuzulassen und schneller zum fliegenden Wechsel zu kommen. Das gelang mit Ausnahme einer Großchance von Leblanc (29.), wobei Brückmann mit einer starken Reaktion den Ausgleich verhinderte.

Bevor auf der anderen Seite das 3:1 nach Ansicht der Videobilder Anerkennung fand, verging mehr Zeit im als sagenumwobenen "Kölner Keller" der Fußball-Bundesliga. Stefan Loibl verlängerte die Scheibe allerdings regelgerecht aus einem Pulk von Spielern über die Linie (31.). Als Sinan Akdag sechs Sekunden vor der zweiten Pause seinen Doppelpack vom 1. März gegen Nürnberg wiederholte, war dies bereits die Vorentscheidung gegen die nach vorn unorthodox auftretenden, aber defensiv anfälligen Fuggerstädter.

Die Mannheimer Trainerbank hätte sich wohl etwas weniger Leerlauf gewünscht, als dies im Schlussabschnitt der Fall war. Zwei holprig vorgetragene Überzahlspiele für die Einheimischen sorgten für etwas Verunsicherung in den Reihen, dazu kam das späte Aufbäumen der Panther, die durch Stieler während einer Eisenschmid-Strafzeit noch auf 4:2 herankamen. "Wir haben im Powerplay einige Dinge nicht gut gemacht, aber ordentliche 40 Minuten gespielt", sprach Sinan Akdag die Mängel an. Der Verteidiger kann sich mit seinen Kollegen auf zwei freie Tage freuen, ehe ab Mittwoch die Vorbereitung auf den eng getakteten zweiten Teil der Hauptrunde beginnt. Innerhalb von 27 Tagen geht’s dann mit 14 Spielen gegen die Nord-Vertreter weiter.

Adler Mannheim - Augsburger Panther 4:2 (2:1, 2:0, 0:1); Tore: 1:0 Eisenschmid (10.), 1:1 Hafenrichter (13.) 2:1 Akdag (16.), 3:1 Loibl (31.), 4:1 Akdag (40.), 4:2 Stieler (45.); Schiedsrichter: Schukies (Herne), Kohlmüller (Erding); Strafminuten: 6/6; Zuschauer: keine.