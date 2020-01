Von Rainer Kundel

Mannheim. Pat Cortina, ehemaliger glückloser Eishockey-Bundestrainer und seit Sommer 2019 an der Bande der Wolfsburg Grizzlys, lobte die Adler Mannheim über den grünen Klee: " Wir haben eine viel bessere Leistung gezeigt als zwei Tage zuvor, aber das hat gegen die beste Mannschaft der DEL nicht gereicht." Die Niedersachsen mussten am Freitag eine 1:7-Klatsche gegen Ingolstadt einstecken, die Mannheimer siegten einen Tag zuvor 7:2 gegen Bremerhaven. Was mal wieder beweist, dass frühere Ergebnisse keine Bedeutung haben. Bei dem unter Fanatikern gern aufgeworfenen Automatismus hätte sonst ja nur die Frage gestanden, wie hoch der Sieg der Adler ausfällt.

"Wir wussten, dass Wolfsburg meist eine defensiv gut organisierte Mannschaft ist und nur vier Teams auswärts mehr Punkte geholt haben", war sich Pavel Gross der Schwere der Aufgabe bewusst. "Bei den Gegentoren hat die Übergabe im Back-Checking nicht funktioniert und danach war bei uns ein bissel die Luft raus", begründete der Cheftrainer den langen Anlauf bis zum 3:2-Siegtor: "Solche Siege sind mir am liebsten, weil sie über Arbeit, Geduld und Mentalität gehen."

Krämmer vielseitig einsetzbar

Dass der Meister nicht in die Verlängerung musste, verdankt er Nico Krämmer. Der 27-Jährige ist sonst eher fürs "PK" zuständig, wie Gross zum Unterzahlspiel ("Penalty Killing") sagt: "Wir können Nico aber in jede Reihe stellen, der macht seinen Job." Knapp zehn Tage war der Neffe von Altnationalspieler Gerd Truntschka wegen eines hartnäckigen Virus aus dem Trainings-und Spielbetrieb und stand erst am Donnerstag wieder auf dem Eis. Als Gross in den letzten zehn Minuten der engen Partie von vier auf drei Sturmreihen zurückging und "aus einem Gefühl heraus, um mehr Zweikämpfe zu gewinnen", Krämmer von Reihe vier in drei versetzte, wo er neben Rendulic und Järvinen bereits vor seiner Erkrankung gut harmonierte, schlug die Stunde des "Wanderers durch die Reihen" mit seinem sechsten Saisontor. Das ist der dreifache Wert im Vergleich zum ersten Adler-Jahr des Außenstürmers.

Wie hat der Niederbayer das Tor selbst gesehen? " Ich war plötzlich ohne Gegenspieler, Borna Rendulic hat einen idealen Querpass auf mich gespielt und Miksa Järvinen den Weg vor dem Torhüter freigeblockt." Geht da noch was Richtung Tabellenführung? Krämmer versichert: "Wir wussten vor unserem Spiel nichts von der Münchner Niederlage." Was glaubhaft ist, da die Schluss-Sirene beim 0:2 der "Roten Bullen" in Schwenningen mit dem Eröffnungs-Bully in der SAP Arena einherging. "Wir sind bisher gut damit gefahren, auf uns zu schauen, denn es gibt etwas zu verbessern." Wenn sich aber was im Verfolgerfeld hinter den fast wieder kompletten Münchnern ergibt, wird man sicher nicht ablehnen. Was in der Mannschaft offiziell kein Thema ist, für die Klubhomepage schon. "Adler verkürzen auf München", heißt es dort seit Sonntagabend.

Nicht zu verachten, dass die Straubing Tigers nur zwei Zähler hinter dem Meister noch nicht abgeschüttelt sind, die Adler am 24. Januar nochmals zu den Niederbayern reisen und selbst am 18. Februar im Heimspiel München erwarten.15 Spieltage stehen bis zum Hauptrunden-Finish am 8. März noch aus. Genug Zeit, als dass in einer mitunter verrückten Liga nicht noch viel passieren kann.