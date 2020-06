Mannheim. (dpa) Die Adler Mannheim haben den Vertrag mit Eishockey-Nationalspieler Markus Eisenschmid um drei Jahre verlängert. Der neue Kontrakt des 25 Jahre alten Stürmers gilt nun bis 2023, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte. "Wir freuen uns sehr, dass wir einen Spieler mit dem Kaliber von Markus weiter für die Adler begeistern können", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara. Der kroatische Angreifer Borna Rendulic wird dagegen nicht zur neuen Saison zu den Mannheimern zurückkehren. Der 28-Jährige entschied sich für das Angebot eines anderen europäischen Clubs, wie es in der Mitteilung heißt.

Update: Mittwoch, 3. Juni 2020, 12.16 Uhr

Borna Rendulic (links). Archiv-Foto: vaf

Mannheim. (RK) Die erste Konsequenz aus dem selbst auferlegten Transferstopp bis 30. Juni und der "Corona-Klauseln" in den Spielerverträgen trifft die Adler Mannheim empfindlich. Topscorer Borna Rendulic wird den Klub nach Ablauf seines Einjahresvertrages verlassen. Der kroatische Flügelstürmer (27 Tore, 22 Vorlagen) wird mit dem schwedischen Klub Örebro HK in Verbindung gebracht.

Adler-Manager Axel Alavaara sieht aufgrund der veränderten Gehaltssituation keine Möglichkeit für einen Verbleib des 28-Jährigen, der zuvor bereits in Russland, Finnland und Nordamerika (15 NHL-Spiele) unter Vertrag stand. "Ohne die Pandemie waren die Chancen auf eine Einigung durchaus hoch", ist sich Alavaara sicher.

Unterdessen lost die Champions-Hockey-League (CHL) am heutigen Mittwoch nach ihrer Modus-Änderung sofort die Paarungen der ersten K.o.-Runde aus. Ab dem 6. Oktober werden, beginnend mit dem Sech zehntelfinale, 61 Spiele über neun Spieltage gespielt. Die Ziehung mit den vier deutschen Teilnehmern EHC München (Hauptrundensieger), Adler Mannheim, Straubing Tigers und Eisbären Berlin erfolgt ab 18 Uhr in Zürich und wird im Livestream auf der Homepage der CHL übertragen.

Für die Auslosung wurden alle qualifizierten Mannschaften aufgrund ihrer Platzierung in den nationalen Ligen und der Klassierung der jeweiligen Liga in der CHL-Rangliste in zwei Töpfe eingeteilt. Teams aus der gleichen nationalen Liga können zunächst nicht aufeinandertreffen. Die Adler schieden im Vorjahr als Vorrunden-Gruppensieger gegen Mountfield HK (Tschechien) in der Runde der letzten 32 Klubs aus.