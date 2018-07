Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Nachrichten zum personellen Umbruch der Adler Mannheim gab es zuletzt häppchenweise. Es begann mit der gesonderten Verabschiedung von Christoph Ullmann nach zwölf Spielzeiten (mit dreijähriger Unterbrechung) bei den Blau-Weiß-Roten. Darauf folgte, was sich seit Dezember angedeutet hatte: Der Abgang von weiteren zwölf Spielern (sieben auslaufende Verträge, fünf vorzeitige Trennungen). Wiederum 24 Stunden später wurden die erfolgreichen Verhandlungen mit Andrew Desjardins über eine Vertragsverlängerung um ein Jahr verkündet. Wieder ein Tag später sorgte die Bekanntgabe, dass mit Tommi Huhtala (Jokerit Helsinki) und Joonas Lehtivuori (Hämeenlinna) erstmals zwei Finnen für die "Greifvögel" spielen werden, für einen Stilbruch der eindimensional nordamerikanisch geprägten Adler.

Anfang letzter Woche rückte dann auch der deutsche Markt in den Fokus. Die in Fachkreisen bereits gehandelten Cody Lampl (31, Verteidiger), ein Deutsch-Kanadier aus Bremerhaven, und Nationalspieler Nico Krämmer (25) - Stürmer von den Kölner Haien - erhielten Zweijahresverträge. Gleichzeitig band sich Moritz Seider für drei Jahre an den Klub. Der 17-jährige Verteidiger, 1,92 Meter groß und 83 Kilo schwer, gebürtig aus Zell (Mosel), spielte als Schüler in Erfurt und ist seit 2016 Leistungsträger des DNL-Abonnement-Meisters Jungadler und der U-19 DEB-Auswahl. Auch sicherten sich die Adler bis 2022 die Transferrechte für den 17-jährigen Yannik Valenti. Der Stürmer wechselt allerdings zunächst in die nordamerikanische WCL in die Nachwuchsorganisation der Toronto Maple Leafs.

Noch nicht bestätigt ist der Zugang von zwei Talenten für Abwehr und Angriff. Es handelt sich dabei um Mark Katic, 29 Jahre, aus Skelleftea (Schweden) und Center Ben Smith (30/Kapitän der Toronto Marlies). Beide Klubs stehen derzeit noch im laufenden Spielbetrieb. Als Nachwuchsspieler sollen Janik Möser (22, Ohio State University) und der Schriesheimer Samuel Soramies (20) von RB Salzburg II aus der Alps Hockey League den Kader auffrischen. Schwierig wird indes die Rückholaktion von Nationalspieler Marc Michaelis (22), der offenbar noch ein Jahr im College-Team der Minnesota State Universtity bleiben will.

Unterdessen bringt Cheftrainer Pavel Gross aus Wolfsburg auch seinen Torwarttrainer Benedikt Weichert (38) mit, der Michael Elmer folgt. Ein Wechsel nicht ohne Brisanz, denn Elmer galt als Vertrauter und Wunsch-Trainer von Dennis Endras. Weiterhin meldete der Klub zwar die Trennung von Teambetreuer Tom Severance, hielt es aber bisher nicht für erforderlich, das neue Aufgabengebiet von Bill Stewart zu kommunizieren. Um dies zu erfahren, musste man eine Diskussionsrunde mit einem der Medienpartner der Adler verfolgen, bei der Geschäftsführer Daniel Hopp bekannt gab: "Bill wird neben Todd Hlushko als Nordamerika-Scout Mitglied unseres Transfer-Komitees sein". Auch für den Wechsel des Kooperationspartners von den Kassel Huskies zu den Heilbronner Falken gibt es noch keine Bestätigung, aber starke Indizien.

Der Kader (Stand 22. April): Endras, Pickard, Pantkowski; Akdag, Larkin, Reul, Lehtivuori, Lampl, Seider; Kolarik, Adam, Hungerecker, Festerling, Kink, M. Goc, Wolf, Plachta, Raedeke, Desjardins, Huhtala, Krämmer. Abgänge: Proske, Stuart, Johnson, Colaiacovo, Carle, N.Goc, Maginot, MacMurchy, Setoguchi, Sparre (alle unbekannt), Mullen (Linköping(Schweden), Ullmann, Rogl (beide Augsburg).