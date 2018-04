Von Rainer Kundel

Mannheim. Nachdem die Adler vergleichsweise souverän den ERC Ingolstadt im Playoff-Viertelfinale ausgeschaltet hatten, hatte Trainer Bill Stewart angekündigt: "München wird die perfekte Messlatte." Nach fünf Spielen steht fest: Sie lag zu hoch. Nicht nur, dass der "Dosenklub" individuell stärker besetzt war - das war zuvor schon bekannt. Die Münchner verstanden es auch, mit Mätzchen auf um das Eis nach dem "Skandal Pinizzotto" die Täter-Opfer-Rolle so lange umzudrehen, bis "Opfer" Matthias Plachta die Nerven verlor und die Disziplin der wunde Punkt bei den Mannheimern wurde. Das alles hatte mit Sport nur noch peripher zu tun.

Insofern muss sich Plachta zukünftig an David Wolf orientieren. Der biss sich trotz unzähliger Provokationen lieber auf die Zunge, als dem Team zu schaden. "Ich bin gekommen, um Führungsspieler zu sein, da muss man auch mal einiges runterschlucken", bekannte Wolf nach dem vorentscheidenden Spiel vier (3:6).

Hintergrund Zu- und Abgänge bei den Adlern Christoph Ullmann machte es schon öffentlich, weitere Abgänge werden bei den Mannheimer Adlern folgen. Mindestens zehn Veränderungen gelten als wahrscheinlich. Die meisten davon werden die Verteidiger betreffen, wo man nur mit drei bis vier Spielern des bisherigen Kaders plant. Die auslaufenden Verträge von Colaiacovo, Johnson und Stuart [+] Lesen Sie mehr Zu- und Abgänge bei den Adlern Christoph Ullmann machte es schon öffentlich, weitere Abgänge werden bei den Mannheimer Adlern folgen. Mindestens zehn Veränderungen gelten als wahrscheinlich. Die meisten davon werden die Verteidiger betreffen, wo man nur mit drei bis vier Spielern des bisherigen Kaders plant. Die auslaufenden Verträge von Colaiacovo, Johnson und Stuart bieten die Chance hin zu mehr Mobilität. Zwei Spieler, deren Arbeitspapier am 30. April ausläuft (Andrew Desjardins und Patrick Mullen), haben sich mit ihren Leistungen für einen Verbleib empfohlen. Etliche Kontrakte laufen bis April 2019. Aus dieser Gruppe sind vorzeitige Trennungen bei Niki Goc, Setoguchi, Sparre, MacMurchy und Raedeke denkbar - die Adler brauchen im deutschen Bereich dringend Verjüngung und bei den Importspielern höhere Qualität. Bei den Förderlizenzspielern hat der Klub bei den Torhütern Proske und Pantkowski das Heft des Handelns in der Hand. Maginot wechselt nach Wolfsburg, Rogl vermutlich nach Augsburg. Welche aktuellen (Moritz Seider, Tim Fleischer) und ehemaligen Jungadler (Marc Michaelis, Janick Möser) zur Verjüngung beitragen, wird spätestens nach einem einwöchigen "Prospect Camp" entschieden, das Pavel Gross Mitte Juli abhalten wird. Diesen Test wird Marc Michaelis nicht absolvieren müssen. Der College-Stürmer der Minnesota State University ist gebürtiger Mannheimer (Jahrgang 1995), war bis 2012 Kapitän der Jungadler und stand am Wochenende im Kader der Nationalmannschaft. Bei den Spielen der Euro Hockey Challenge gegen Russland erzielte der Rechtsaußen zwei Tore. Immer mehr zeichnet sich nach Informationen aus Heilbronn eine Rückkehr zur Kooperation mit dem Zweitligisten aus dem Unterland ab. Als Zugang steht bislang Offensiv-Verteidiger Cody Lampl (31) fest, ein Deutsch-Amerikaner aus Bremerhaven. Mit ersten Entscheidungen ist Ende der Woche zu rechnen, wenn die Abschlussgespräche mit den Spielern beendet sind.

Wer Bill Stewart kennt, weiß, wie sehr der ehrgeizige Coach wegen des Ausscheidens zu knabbern hatte. "In den Playoffs willst du nicht nur dabei sein, sondern das letzte Spiel gewinnen", sagte der 60-Jährige in der Nacht zum Samstag, als der Urlaub für die Adler feststand und der Trainer vor der Abfahrt des Mannschaftsbusses nochmals von den mitgereisten Fans als "Retter" gefeiert wurde. Der Italo-Kanadier hat lange Zeit den richtigen Mix zwischen Anspannung und Entspannung gefunden, die letzten fünf Spieldrittel seit der ominösen 24. Minute am vergangenen Mittwoch ist ihm die Mannschaft nicht mehr gefolgt.

Nicht unerwartet kam das Eingeständnis von Klubchef Daniel Hopp. "Es war die schwierigste Saison, seit ich im Eishockey unterwegs bin, das war nicht spaßig", blickte der Gesellschafter zurück. Der verpasste "sudden death" in Spiel drei und die große Strafe aus Spiel vier waren für den 37-Jährigen die Knackpunkte, warum sich die Serie nicht auf die Seite der Mannheimer neigte.

Damit eine Saison ruhiger verläuft, wird es darauf ankommen, dass die Adler auch nach Stewarts Abschied dessen Anforderungen für das große Ganze beherzigen. Statt den Aufschwung seit Mitte Januar an seiner Person festzumachen, appellierte der ehemalige NHL-Coach an den Klub: "Wir müssen zu unseren Werten zurückfinden, die uns in den erfolgreichen Jahren ausgezeichnet haben. Wir waren auf dem Weg dorthin, es dauert aber, bis wir wieder eine Kultur aufgebaut haben, in der ein Platz hinter dem Meister nicht gut genug ist."

Tieftraurig zeigte sich Kapitän Marcus Kink: "Ich bin sehr enttäuscht und wahnsinnig verärgert, dass wir es München so einfach gemacht haben", kritisierte der 33-Jährige nach dem 0:5-Debakel, was als letzter Eindruck stehen bleibt.

Dagegen sprach Christoph Ullmann wie so oft in Rätsel: "Wir müssen jetzt einiges aufarbeiten, es gibt viele Fragen, die wir uns stellen müssen", befand der 35-Jährige. Allerdings wird Ullmann nicht mehr zu jenen Akteuren gehören, mit denen die Adler die Zukunft angehen. Was längst bekannt war, bestätigte der gebürtige Niederbayer am Freitagabend unmittelbar nach Spielende: "Es war mein letztes Spiel."

Ob Ullmann, der mit dreijähriger Unterbrechung (Kölner Haie) zwölf Spielzeiten (zweimal Meister, ein Pokalsieg) das Adler-Trikot trug, seine Laufbahn beendet oder noch ein Angebot - Iserlohn, Augsburg und Frankfurt sollen interessiert sein - annimmt, blieb zunächst offen.