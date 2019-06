Von Rainer Kundel

Mannheim. Es hat sich einiges getan in den 46 Tagen seit der achten deutschen Meisterschaft der Adler Mannheim. Die Meldungen über die Veränderungen im Kader, im Team hinter dem Team und Vorbereitungstermine kamen häppchenweise und sind, was das Aufgebot betrifft, noch nicht ganz abgeschlossen. Wir geben einen Überblick über den Stand der Dinge.

"Wir wissen, was wir machen müssen", lautete eine Aussage von Manager Axel Alavaara beim Gespräch auf dem Stadthausbalkon am 28. April, bevor sich der Schwede mit dem Spielern in die Cabrios zum Autokorso begab. Alavaara waren neben den vom Klub betriebenen Abgängen die Unsicherheiten bei drei Spielern bewusst, wenngleich diese unter Vertrag standen oder erst wenige Wochen zuvor für die neue Saison zugesagt hatten.

Erfolg weckt Begehrlichkeiten und in Zeiten des Internets, des weltweiten Scoutings der auf Verjüngung getrimmten NHL-Klubs sind Moritz Seider (18), Lean Bergmann (20) und Markus Eisenschmid (24) schon lange in den Blickpunkt gerückt. Seider wird am 21. Juni in Vancouver voraussichtlich unter den ersten zehn Talenten "gezogen". Bei Bergmann, der nicht gedraftet wurde, haben die San Josè Sharks ihr Interesse durch einen Zweijahres-Vertrag dokumentiert, Alavaara will aber ausloten, ob die Kalifornier bereit sind, den Stürmer zur weiteren Entwicklung noch ein Jahr auszuleihen. Eisenschmid wollte sich nach seinem letzten AHL-Abenteuer während eines Sommercamps nochmals in Übersee empfehlen, bevor ihm eine schwere Schulterverletzung im WM-Viertelfinale (Labrumabriss) ein Strich durch das Vorhaben machte. Selbst bei optimalem Heilungsverlauf dürfte es Oktober werden, bis der Rechtsschütze wieder auf Wettkampfniveau ist, was die Chancen für seinen Verbleib erhöht.

Ein Weggang von Seider und Bergmann würde die Planungen stark beeinflussen, da beide als die erforderlichen U-23-Spieler im Kader eingeplant sind. "Es ist unmöglich, die beiden eins zu eins zu ersetzten, wir werden schauen, was es auf dem Markt an deutschen Spielern in Nordamerika gibt", sagte der Kaderplaner dem Fachblatt Eishockey-News. Hier sind der ehemalige Jungadler Julian Napravnik (22) vom College-Team der Minnesota State University und Louis Brune (19) vom aktuellen Nachwuchsmeister Jungadler, der ohnehin eine Förderlizenz für die Heilbronner Falken erhalten wird, erste Kandidaten.

Bei derzeit zehn Verteidigern muss nicht nur der Verlust von Seider in Betracht gezogen werden, auch die Vier-Spiele-Sperre von Larkin in der Champions-League aufgrund der Vorkommnisse aus dem November 2017 in Schweden fällt ins Gewicht. Die Tatsache, dass man mit dem vergangene Woche verpflichteten Stürmer Borna Rendulic bereits die zehnte Importlizenz vergeben hat, könnte sich bald entzerren. Der Antrag auf Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft bei Thomas Larkin ist nach Informationen der RNZ gestellt, die Ehefrau des Verteidigers ist Deutsche und auch die Vorfahren des Italieners mütterlicherseits haben deutsche Wurzeln.

Dass den Adlern zu Saisonbeginn durch die Abgänge von Adam, Festerling und Kolarik sowie die Verletzung von Eisenschmid die Schützen von 91 Toren aus der Meistersaison fehlen treibt den Verantwortlichen keine Sorgenfalten auf die Stirn. Sie haben den Kader nochmals nach ihren Vorstellungen verändert und dort, wo es vertragliche Möglichkeiten dazu gab, gehandelt. Bevor ein Zustand wie nach den Meisterschaften 2007 und 2015 eintritt, nach denen zu viele Spieler zu schnell mit dem Erreichten zufrieden waren.

Der Kader (Stand 10. Juni): Endras, Gustafsson (Frölunda Göteborg), Pantkowski (Torhüter); Akdag, Reul, Katic, Larkin, Lehtivuori, Billins (Linköping/Schweden), Krupp (Wolfsburg) , Möser, Seider, Lampl (Verteidiger); Rendulic (Vityaz Podolsk, Russland), Järvinen (IFK Helsinki), Eisenschmid, Plachta, Desjardins, Wolf, Huhtala, Smith, Bergmann (Iserlohn), Hungerecker, Goc, Krämmer, Kink, Raedeke, Bruns, Soramies, Preto (Stürmer).

Abgänge: Pickard, Festerling (beide Wolfsburg), Kolarik (Salzburg), Adam (Düsseldorf), Mikkelson (unbekannt), Lambacher (Augsburg), Bernhardt (Nürnberg).

Vorbereitung: 15.8. gegen EHC Biel, 17.8. gegen ZSC Lions Zürich (beide in Will/Schweiz), 21.8. gegen HV 71 Jönköping, 23.8. gegen Geneve Servette (in Heilbronn), 25.8. gegen Sparta Prag; Champions-League: 30.8. bei Wien Capitals, 1.9. bei GKS Tychy (Polen), 6.9. gegen Tychy, 8.9. gegen Wien, 8.10. bei Djurgaarden Stockholm, 15.10. gegen Stockholm.