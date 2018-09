Von Rainer Kundel

Mannheim. Der dritte Schuss muss sitzen. Die Adler haben schon zweimal versucht, mit ehemaligen verdienstvollen Kapitänen auf der Trainerbank Konstanz in ihre sportliche Ausbeute zu bekommen. Es scheiterten daran: Der als Trainer unerfahrene Stephane Richer (2005) und Harold Kreis (2010 bis 31.12.2013), weil sich Mannheims Eishockey-Denkmal zu distinguiert und konservativ entwickelte. Der seit 20 Jahren von Daniel Hopp geführte Klub hat im Sommer einen Paradigmenwechsel vollzogen - weg von der Nordamerika-Lastigkeit hin zum Bekenntnis der Einbindung eigener Nachwuchsspieler - auch wenn der Umbruch erst am Anfang steht.

Für die Umsetzung stehen die in Tschechien und Belgien geborenen Trainer Pavel Gross und Mike Pellegrims. Letzterer ist Gross nach einem Intermezzo in Klagenfurt und Düsseldorf als sein eigener Chef wieder gefolgt. Flankiert werden beide von einem ihnen gut bekannten Schweden: Manager Jan-Axel Alavaara (43) war bis 2011 drei Jahre lang Führungsspieler des Trainergespanns in Wolfsburg. Pavel Gross hat fünf Spielzeiten eine tragende Rolle unter Lance Nethery gespielt. "Mannheim ist nicht einfach, aber Pavel wird mit seiner Art dort Erfolg haben, er ist genau der richtige Mann", ist sich der ehemalige Hattrick-Trainer der Adler sicher. Gross hat als Spieler vorgelebt, alles für den Erfolg zu tun. Während der Finalserie 1999 gegen Nürnberg hatte der Center bis zum Titel mit gebrochener Rippe gespielt, unter dem Trikot polsterte ein Schaumstoffkissen die Blessur.

Obwohl oder gerade, weil in Puck-Szene jeder darauf schaut, was der im Gespräch sachlich-ruhige, als Coach oft extrovertierte Gross an einem anspruchsvollen Standort erreicht, meidet Gross den Personenkult. Mit Aussagen ehemaliger Spieler wie Wolfsburgs Kapitän Sebastian Furchner ("Er ist eigentlich nie zufrieden und gibt so lange keine Ruhe, bis er das Maximum erreicht hat") oder Fabio Pfohl ("Er hat die Fähigkeit, auf einer Taktiktafel den Gegner kaputtmachen, jeder Schritt jeder Pass hat mit dem System Gross zu tun") konfrontiert, wechselt Gross schnell das Thema. Der 50-Jährige spricht vom "Wir", ungern über sich und persönliche Ziele.

"Wir müssen uns Schritt für Schritt steigern und alles mit Professionalität angehen", fordert Gross, "dass sich Abläufe auf dem Eis automatisieren. Wir müssen die Mannschaft dahin bekommen, dass alles läuft wie geschmiert". Klingt nach Baukastenprinzip, war aber in seiner bisherigen Laufbahn erfolgreich. Auch wenn es hier und da noch knirscht, "die Moral meiner Mannschaft gefällt mir", lässt sich Gross am Ende der längsten Vorbereitung aller Zeiten ein Lob abringen.

Noch liegt dem seit 28 Jahren in Deutschland lebenden Familienvater ein Schwarz-Weiß-Denken fern. Neben der Entwicklung unter einem ganzheitlichen Ansatz müssen auch die Ergebnisse stimmen. Manager Alavaara hat den Anfang für ein gemeinsames Konzept gelegt, das die Jungadler-Ausbildung und die Heilbronn-Weiterbildung integriert. Auch dafür haben die Adler durch einen erweiterten Trainerstab investiert. Das Versprechen der Klubführung hält fest: "Es wäre blauäugig zu glauben, dass sich von heute auf morgen alles ändert, wir werden aber als verschworene Einheit auftreten", versprach Daniel Hopp anlässlich der Saisonpressekonferenz.

Der Dreijahresvertrag für das Trainergespann lässt Zeit, das neue Haus systematisch zu bauen, vom Keller bis zum Dach. Wozu es führt, in Fertigbauweise zum Ziel zu kommen, zeigt die Saison 2014/15 - die Entwicklung mit Geoff Ward ging steil nach oben, um nach dessen "Flucht" schnell einstürzen. Davon blieb Pavel Gross in Wolfsburg verschont, an schwere Zeiten erinnert er sich dennoch. " 2012 waren wir in Wolfsburg nach 26 Spielen Letzter, da gab es die Chance, mich rauszuschmeißen. Der Klub hatte Vertrauen, drei Monate später standen wir im Halbfinale". Gross vermeidet es zu erwähnen, dass zuvor die Adler als Hauptrundensieger das "Opfer" waren und es dabei vielfach hieß, Gross habe den damaligen Trainer Harold Kreis schlichtweg "ausgecoacht".