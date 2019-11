Von Rainer Kundel

Iserlohn. Die Adler hatten mit den Sauerländern ja noch ein Hühnchen zu rupfen. Zu viel lief am 29. Oktober beim ersten Aufeinandertreffen mit den Roosters in Mannheim (5:7) mit gefühlt drei Eigentoren schief. „Sie haben eine Rechnung mit uns offen“, machte sich Jason O’Leary, der Trainer des Rangdreizehnten, auf Einiges gefasst. Und so kam es auch: Die Adler bestätigten ihren Aufwärtstrend in der Eishalle am Seilersee mit einem auch in dieser Höhe verdienten 5:0 (2:0, 3:0, 0:0). Der dritte Sieg in Folge mit 15:3-Toren war eine Demonstration alter Stärke.

Mit Endras zwischen den Pfosten und ansonsten unveränderten Formationen waren die Mannheimer über das ganze Spiel tonangebend, überstanden früh in der 2. Minute eine Vier-Minuten-Strafe gegen Rendulic (hoher Stock) und gingen durch einen Schlenzer von Mark Katic (7.) in Führung. Während eines gut angelegten Überzahlspiels trafen Eisenschmid (9.) und Plachta (10.) Latte und Pfosten, dazu scheiterte Stützle bei einem Konter nach Smith-Zuspiel aus zentraler Position an Torhüter Peters. Besser machte es Andrew Desjardins (17.), der bei einem Unterzahl-Break den Torhüter zum 0:2 überwand.

In der Pause hatten sich die Einheimischen offenbar vorgenommen, den spielerisch deutlich überlegenen Mannheimern mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln (Weiß beförderte Eisenschmid von hinten in die Bande) auf den Leib zu rücken. Mehrheitlich durchschaut von den guten Schiedsrichtern wanderten die „Hühnchen“ deshalb auf die Strafbank – nicht ungestraft vom guten Powerplay der Adler. Weidner kam gerade wieder aufs Eis zurück, als Ben Smith (27.) zum 0:3 vollendete. Der Amerikaner legte zwei Minuten später bei einem fünf gegen drei sein zweites Tor nach 37 Tagen „Flaute“ nach und auch Nico Krämmer ist beim Abschluss auf den Geschmack gekommen. 78 Spieltage blieb er bis Freitag ohne Treffer. Jetzt traf er innerhalb von zwei Tagen erneut, nach 35 Minuten war bereits der 0:5-Endstand erzielt. Danach übernahm Jenike für Peters im Tor der Iserlohner.

Die Adler blieben trotz etlicher schmutziger Attacken und Provokationen des Gegners diszipliniert, verteidigten am Ende entschlossen eine Vier-Minuten-Strafe für Larkin, der dem „Amok“ laufenden Weiß die Grenzen aufzeigte. Dennis Endras, der seine schwierigsten Prüfungen gegen Halmo (24.) und Findley (40.) hatte, freute sich über sein erstes Zu-Null in dieser Saison, nachdem Kollege Gustafsson schon zweimal ohne Gegentor geblieben war. „Wir haben gut von hinten raus gespielt und eiskalt zugeschlagen“, freute sich der Torhüter, bevor er mit der Mannschaft die „Welle“ vor der Gästekurve zelebrieren durfte.

Iserlohn Roosters – Adler Mannheim 0:5 (0:2, 0:3, 0:0); Tore: 0:1 Katic (7.), 0:2 Desjardins (17.), 0:3 Smith (27.), 0:4 Smith (29.), 0:5 Krämmer (35.); Schiedsrichter: Koharski (USA), Hinterdobler (Bad Tölz); Strafminuten: 12 + 2 x 10 Disziplinar Weiß/10+10 Disziplinar Larkin; Zuschauer: 4100.