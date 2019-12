Von Rainer Kundel

Schwenningen. Die Adler Mannheim haben sich erneut in einem Weihnachtsspiel gegen die Schwenninger Wild Wings die Blöße gegeben und verpassten durch eine 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)-Niederlage im Schwarzwald erneut den Sprung auf Platz zwei, nachdem gleichzeitig die Straubing Tigers ihr Heimspiel mit 1:2 gegen die Eisbären Berlin verloren.

Wiederum mit Mirko Pantkowski im Tor gingen die Adler das dritte Landesderby der Saison an. Dennis Endras meldete sich nach einer Armverletzung vom 1. Dezember immerhin für die Bank zurück. Es ist nicht neu, dass in Spielen zwischen den Blau-Weiß-Roten und Schwenningen die Tabellenplatzierungen keine Rolle spielen. Nur allzu schlecht ist dabei noch die 1:6-Pleite des Meisters vom 20. Oktober am Neckarquell in Erinnerung und an einem 26. Dezember gingen die Kurpfälzer ohnehin noch nie nach einem Derby als Sieger vom Eis. Das war bereits 1998 und 2018 so, auch damals siegte der Außenseiter mit 2:1.

Am DOnnerstag sprachen die Kräfteverhältnisse mit 10:4 Torschüssen zunächst für die Gäste, dennoch hieß es nach 20 Minuten nur 1:1. Mark Katic brachte die Mannheimer bei doppelter Überzahl in Führung (5. Minute), Blunden (9.) fälschte den ersten Schuss auf Pantkowskis Gehäuse zum Ausgleich ab. Der Torhüter reagierte anschließend bei einer doppelten Unterzahl stark gegen Weiß und Poukkula, als Preto und Smith im Abstand von 21 Sekunden Strafen genommen hatten.

Danach ließen es die Gross-Schützlinge etwas zu gemütlich angehen. Offensiv fehlte die letzte Konsequenz, immerhin hatten Katic (28.), zweimal Krämmer in der 29. Minute und Desjardins (33.) die Führung auf der Kelle, bevor es unvermittelt auf der Gegenseite einschlug. Dreimal versäumte es der Defensivverbund, die Scheibe entscheidend zu klären, bevor sie Caron vor die Kelle fiel, der zur Führung der "wilden Schwäne" unter die Latte vollendete (35.). Schließlich verhinderte Pantkowski mit einem starken Reflex in Unterzahl gar einen höheren Rückstand gegen Bourke (37.).

Das letzte Drittel war ein einziges Anrennen, allerdings mit wenig Struktur, dafür mit viel Hast und Ungenauigkeiten. Die Kreativität ging dem Meister diesmal ab. Aus einem Überzahlspiel wurde durch merkwürdige Strafen innerhalb weniger Sekunden eine Unterzahl und zu allem Überfluss verletzte sich noch David Wolf (56.). Der Sturmtank erhielt während eines Powerplays den Ellenbogen von Fraser gegen Hals und Gesicht, blieb zunächst auf dem Eis liegen und wurde kurz darauf in die Kabine geführt. Obwohl die Situation eindeutig war, blieb der Arm der Schiedsrichter unten und raubte damit den Mannheimern in der "Crunch-Time" eine doppelte Überzahl, was bei Pavel Gross zu Redebedarf mit dem Streifendienst führte.

Was auch immer Katic, Larkin und Rendulic anstellten – für Torhüter Strahlmeier war es kein Hexenwerk, den ersten Sieg im vierten Spiel seit dem Trainerwechsel für Schwenningen zu verteidigen. "Wir haben für unsere Offensive nicht genug getan", sagte Kreativ-Verteidiger Mark Katic nach Spielschluss, während rund 400 mitgereiste Anhänger sich enttäuscht auf den Heimweg machten.

Schwenningen - Mannheim 2:1 (1:1, 1:0, 0:0); Tore: 0:1 Katic (7.), 1:1 Blunden (9.), 2:1 Caron (35.); Schiedsrichter: Klein (Stuttgart), Rantala (Finnland); Strafminuten: 10/10; Zuschauer: 6024.