Von Christopher Benz

Mannheim. Vor dem ersten Bully am Donnerstagabend erhielt Dennis Endras die Ehrung zum Spieler des Monats Dezember. Nach dem souveränen 6:2-Erfolg der Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin war der Torhüter der teure Preis, den der DEL-Spitzenreiter für die drei Punkte zahlen musste. Drei bis vier Wochen fällt der 33-Jährige mit einer Beinverletzung aus.

Gegen Berlin notierten die Statistiker nach 20 Minuten eine Schussbilanz von 15:5 zugunsten des Tabellenführers. Zu diesem Zeitpunkt stand es allerdings 1:1. Die Tore fielen schließlich nach dem "Ketchup-Prinzip" - nach dem ersten Treffer schepperte es flutartig im Gehäuse der Berliner. Matthias Plachta (12./38.), Andrew Desjardins (21.), Luke Adam (40./44.) sowie Chad Kolarik (57.) schossen die Hartgummischeibe an Keeper Poulin vorbei ins Glück.

"Das ist wirklich schwer zu sagen", wollte Plachta, der neben seinen beiden Treffern einen weiteren von Adam vorbereitete, keine Prozentzahl angeben, was seine derzeitige Leistungsstärke betrifft. Die nach vier Wochen überstandene Bänderverletzung hat ihn auf dem Eis sichtbar jedenfalls nicht mehr behindert. Der deutsche Nationalspieler war im Verbund mit seinen Kollegen den Hauptstädtern läuferisch mindestens um eine Klasse überlegen. Beim Fünf-gegen-Fünf hatte man mitunter das Gefühl, die Blau-Weiß-Roten würden in Überzahl agieren. Dazu kam das perfekte Überzahlspiel, zwei Tore erzielten die Einheimischen während den beiden Zeitstrafen der Gäste.

Rund zehn Minuten vor dem Ende wurde auf dem Videowürfel ein zur Decke starrender Stéphane Richer eingeblendet. Vielleicht musterte der Eisbären-Trainer in diesem Moment sein Trikot, das unterm Dach des Adlerhorstes hängt. Vielleicht suchte er aber auch einfach nur nach einer Lösung, wie seine Schützlinge die klare Niederlage in Grenzen halten konnten. "Am Ende des Tages bleibt festzuhalten: Mannheim ist Erster, hat die beste Mannschaft der Liga und heute eindrucksvoll seine Qualitäten gezeigt", zog Richer sprichwörtlich seinen Hut.

Was blieb sonst noch hängen nach diesem beeindruckendem Prestige-Erfolg? Auf der Pressetribüne saßen die NHL-Scouts mal wieder Schulter an Schulter, um das Ausnahmetalent Moritz Seider genau unter die Lupe zu nehmen. Der 17-jährige Verteidiger lieferte eine grundsolide Vorstellung ab: Für einen Jungen in diesem Alter und auf dieser Position das beinahe größte Lob, das er bekommen kann.

Die ungewöhnliche Spielzeit am Donnerstagabend kam den Adlern laut Plachta gar nicht so ungelegen. "Ich finde das ganz angenehm, da wir auf diese Weise einen Tag länger Pause vor dem Spiel am Sonntag haben", erläuterte er mit Blick auf das Duell mit den Straubing Tigers morgen um 17 Uhr in der SAP Arena. "Für die Zuschauer ist der Freitag aber sicher interessanter", vergaß Plachta nicht die Kehrseite der Medaille zu erwähnen, denn die rund 2000 freien Plätze im Rund der Arena wären an einem Freitag gegen die Eisbären vermutlich gefüllt gewesen.

Beim Vergleich mit Straubing ist Sport1 mit seinen Kameras live auf Sendung. Ein weiterer Erfolg des Spitzenreiters würde den Anspruch auf Rang eins zum Ende der Hauptrunde untermauern. Doch Pavel Gross wäre nicht er selbst, wenn er nicht die Vorzüge des Gegners hervorheben würde. "Straubings große Stärke ist das Umschaltspiel", legte Mannheims Cheftrainer am Donnerstag nach der Pressekonferenz automatisch den Schalter von Eisbären auf Tigers, "darauf werden wir uns gezielt vorbereiten."

Bereits in 13 Tagen treffen die beiden Konkurrenten zum vierten und letzten Mal in der diesjährigen Hauptrunde in Niederbayern aufeinander. Bislang gab es zwei Adler-Siege: 6:5 in Straubing am 23. September und 6:1-Sieg zuhause am 28. Oktober.

DEL, Sonntag, 17 Uhr: Straubing Tigers - Adler Mannheim (Sport1).