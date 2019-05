Mannheim. (RK) Wenn Geburtstag, Dienstjubiläum und eine deutsche Meisterschaft innerhalb weniger Tage zusammenfallen, ist dies nicht alltäglich. Matthias Binder, der am heutigen Samstag Geburtstag feiert, übernahm am 1. Mai vor 20 Jahren die Geschäftsführung beim inzwischen achtfachen Eishockey-Meisters Adler Mannheim. Wir erinnern uns: Am Mittag nach dem vierten Titel am 27. April 1999 verabschiedete sich Meistertrainer Lance Nethery in derselben Pressekonferenz, in der Binder in einem Behelfscontainer im alten Eisstadion neben dem Schloss vorgestellt wurde.

Ein Jahr nach der Fast-Insolvenz der Adler GmbH und der Rettung durch die Familie Hopp löste der zuvor im Rechnungswesen bei der SAP tätige Betriebswirt den interimistisch eingesetzten Michael Deissner ab und schuf zusammen mit Daniel Hopp professionelle Strukturen. " Das alles funktioniert nur mit den großartigen Mitarbeitern um mich", gibt der 52-Jährige das Lob im Gespräch mit der RNZ weiter. Binder und die Adler - das war jahrelang eine Fan-Verbindung. In den Anfängen, als Daniel Hopp noch ohne Führerschein als Fan zum Eishockey ging, standen beide auf den zugigen Plätzen im Friedrichspark. Praktisch, dass man sich aus dem Tennisclub Astoria Walldorf kannte, so hatte Daniel einen Chauffeur nach Mannheim. Seither behält Binder im manchmal hektischen Eishockeygeschäft immer den Überblick. Er versteht seinen Job alles andere als einen spannungsfreien Verwaltungsposten zwischen neun und fünf Uhr. Saisonübergreifend ist er Macher, Koordinator, Repräsentant, Ideengeber und Umsetzer. Sei es während der Entstehung des "Ufo" im Bösfeld, in den Gremien der DEL, der Vereinigung europäischer Eishockeyklubs, beim gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen" und an Spieltagen Veranstaltungsleiter der Heimspiele. Was in 95 Prozent der Fälle keine Probleme bereitet, es sei denn, dass mal eine "Invasion" Unbelehrbarer aus Schwenningen Sand aus Bierbechern vom Oberrang schüttet.

Binder ist nicht nur als "Herr der Zahlen" engster Vertrauter von Klubgesellschafter Daniel Hopp. "Matthias trägt den Adler tief im Herzen, er ist unser ruhender Pol", äußert sich Hopp über den Jubilar. Als nach der Trennung der gesamten sportlichen Leitung im Dezember 2017 eine Vakanz entstand, weil Sportdirektor Marcus Kuhl für die Medien nicht zur Verfügung stand, unterstütze er Pressesprecher Adrian Parejo bei Themen, die über den Spieltag hinaus gingen. Sommerurlaub gönnt sich der ehemals an Punkt drei in der Regionalliga (heute 2. Bundesliga) beim HTC aktive Tennisspieler meist nur zwei Wochen - Ende Mai am geliebten Wörthersee. Dann sind die Lizenzunterlagen bei der DEL schon eingereicht.