Von Rainer Kundel

Mannheim. Es waren schon ambivalente Gefühle dabei, als es den 4:3-Sieg der Mannheimer Adler gegen Ingolstadt einzuordnen galt. Der starke Center Andrew Desjardins: "Wir haben eigentlich ein komplettes Spiel abgeliefert, was uns zuletzt nicht immer gelungen ist. Deshalb sind wir etwas enttäuscht, denn wir hätten auch nach regulärer Spielzeit gewinnen können." Eine Erklärung dafür, dass es statt drei nur zwei Zähler wurden, hatte Pavel Gross. "Wir haben für meinen Geschmack ein paar Strafen zu viel genommen." 40 Minuten lang blieb die Strafbank auf Mannheimer Seite kalt, bevor die Messlatte der Schiedsrichter niedriger lag. Am besten trifft die Situation bei zunehmenden Druck des Gegners wohl die alte Eishockey-Weisheit: "Einige Strafen haben wir bekommen, einige haben wir genommen."

"Ein paar Strafen zu viel"

Es seien "ein paar schlechte Entscheidungen" dabei gewesen, merkte David Wolf selbstkritisch dazu an, dass der Zwei-Tore-Vorsprung bis sechs Minuten vor Schluss bei offiziell 43:18 gezählten Torschüssen nicht für die volle Punktzahl gereicht hat. Auf Seiten des Gegners, auf den der Meister durchaus wieder im Playoff-Viertelfinale treffen kann, stand aber auch ein Mann mit dem roten Helm des Top-Scorers.

Wayne Simpson (51 Punkte) ist momentan mindestens so "heiß" wie Adler-Torjäger Borna Rendulic (47). Auf den Kroaten, vor dem Spiel zum zweiten Mal in Folge von den Fans zum "Spieler des Monats" gewählt, war beim Penalty-Schießen wieder Verlass. "Ich habe dabei nicht viel nachgedacht. Wenn du etwas langsamer anläufst, ist es entscheidend, dass du zum richtigen Zeitpunkt den Schuss anbringst."

Den seit Sonntagabend wieder erklommenen zweiten Platz wollen die Adler verteidigen. Ein Ziel, das bei den Gegnern Iserlohn Roosters (Freitag, 19.30 Uhr/ Am Seilersee) und den Schwenninger Wild Wings (Sonntag, 14 Uhr/ SAP Arena) greifbar ist. Beide Klubs haben sich schon lange von den Playoffs verabschiedet, erweisen sich aber gelegentlich als Spielverderber – Schwenningen holte am Sonntag in München beim 2:3 n.P. einen Punkt, 33 Sekunden fehlten zum Sieg. Dazu die Einschätzung von Pavel Gross. "Nachdem die Münchner bei uns gewonnen hatten, hat man schon festgestellt, dass bei beiden etwas die Luft raus war." Am Punkterekord der Adler von 2019 mit 116 Zählern können die Oberbayern aber nicht mehr rütteln.

Fest steht seit Sonntagabend auch, dass die Kölner Haie als erster DEL-Meister (1995) zum dritten Mal in ihrer Klubgeschichte die Playoffs verpassen, dies trotz des dritten Sieges in Folge nach der Rückkehr von Trainer Uwe Krupp (54). Sohn Björn schied bei den Adlern am Sonntag in der 55. Minute aus. "Ich weiß noch nicht genau, wie schlimm es ist. Eventuell hat er sich am Arm verletzt", so Pavel Gross.

Nachdem in der Schweiz aufgrund der Coronavirus-Fälle durch eine Verfügung des Bundesrats am Wochenende alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt wurden und die dortige Nationalliga A ihre letzten beiden Spieltage vor leeren Rängen ausgetragen hat, wird das Thema auch hier aktuell.

Bisher verzichtet die DEL nur auf die obligatorischen Shake-Hands der Mannschaften nach Spielende. David Wolf: "Als austrainierte Sportler haben wir hoffentlich mehr Abwehrkräfte, aber fast alle von uns haben Frau und Kind. Ich hoffe, dass die Liga falls erforderlich weitere Verhaltensmaßnahmen anordnet."