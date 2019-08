Heilbronn. (RK) In der zweiten Partie eines Vorbereitungsturniers bezwangen die Adler Mannheim am Freitagabend in Heilbronn in einem torreichen und knüppelharten Spiel Genf Servette mit 5:4 (0:1, 4:2, 1:1).

Neben Larkin und Wolf erhielt auch Marcel Goc Schonung verordnet. Das Tor hütete der schwedische Zugang Johan Gustafsson. Tim Bozon (24), Sohn des ehemaligen Adler-Stürmers Philippe Bozon, brachte Servette in Führung (18.). Danach trumpften die Blau-Weiß-Roten in Überzahl auf.

Smith (22.), Tommi Huhtala (25.) und Andrew Desjardins (36.) trafen, als ein Westschweizer auf der Strafbank saß. Dazu nutzte Janik Möser (30.) eine Vier-gegen-vier-Konstellation. Genf glich durch Winnik (28.) und Wick (31.) zweimal aus.

Denis Reul kassierte Ende des zweiten Abschnitts eine Spieldauerstrafe wegen eines Bandenchecks mit Verletzungsfolge. Die fünf Minuten in Unterzahl blieben folgenlos, dennoch traf Fehr wenig später zum 4:4. Doch Nico Krämmer (57.) arbeitete die Scheibe nach einem Schuss von Katic zum Siegtor über die Linie.