Von Rainer Kundel

Mannheim. Der Familientag der Mannheimer Adler und ein voll besetzter Gästeblock aufgrund einer Sonderzug-Aktion der Rheinländer sorgten auch beim Spiel des Tabellenführers gegen den Elften Krefeld Pinguine mit über 13.000 Besuchern für eine nahezu ausverkaufte SAP Arena. Den leichten Frust der Mannschaft nach zwei leichtfertig abgegebenen Punkten in Straubing (3:4 n.P.) verdeutlichten die Worte von Markus Eisenschmid. "Unsere Enttäuschung ist groß. Wir sind eine Mannschaft, die keine Niederlage hinnehmen kann. Ich bin der Meinung, dass wir kaum zu schlagen sind, wenn wir unser Spiel durchziehen."

Worte des 24-Jährigen, die ein gesundes Selbstvertrauen verraten, um sich im letzten Hauptrundenviertel nicht mehr die beste Ausgangsposition nehmen zu lassen. Das untermauerte der hohe Favorit beim 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)-Sieg gegen die Seidenstädter, die an diesem Wochenende unter den fiktiven Strich gefallen sind, der die Playoff-Ränge im Tableau von den übrigen Teams trennt.

Stürmisch gingen die Gross-Schützlinge voraus, blieben selbst bei einer Plachta-Strafzeit auf dem Gaspedal, als Huhtala (5. Minute) in Unterzahl den Pfosten traf. Auch Festerling und Adam sorgten dafür, dass Pinguin-Torhüter Proskuryakov gut beschäftigt war. Der Russe entschärfte noch einen Konter von Festerling, doch unmittelbar im Anschluss an diese Möglichkeit war es Chad Kolarik, der die ihm von Festerling nochmals zugearbeitete Scheibe mit List zur Führung ins lange Eck schob (10.).

Hungerecker, Adam und Lehtivuori versäumten es, bis zur ersten Pausensirene nachzulegen, aber dennoch hielten die Adler das Tempo konstant hoch und warfen bis zur Spielzeitmitte ihre spielerischen Fähigkeiten in die Waagschale. Marcus Kink (27.) nahm beim 2:0 dankbar einen Abpraller nach einem Huhtala-Schuss an und Luke Adam erhöhte nach einer Stafette von Lehrbuch-Spielzügen wenig später auf 3:0. Vorausgegangen war eine gefühlt zweiminütige Vorführung, während der die "Frackträger" nicht einen Zweikampf für sich entschieden.

Gäste-Trainer Brandon Reid stoppte diese Bugwellen mit einer Auszeit - ein Mittel, das immer wieder eine erstaunliche Wirkung zeigt. Krefeld sammelte sich, suchte die Offensive und ging statt mit einem durchaus möglichen 0:5 mit einem 2:3 aus dem Abschnitt. Berglund (37.) nutzte die freie Mittelzone zum Anschluss, dazu verkürzte Costello (40.) während einer Krämmer-Strafe.

"Ein kleine Unaufmerksamkeit hier, ein kleiner Fehler dort und schwupps steht es 3:2", kommentierte ein dennoch zufriedener Pavel Gross diese fünf Minuten vor der zweiten Pause. "Krefeld ist eine offensiv starke Mannschaft", lobte der Trainer, "für mich war es wichtig zu sehen, dass wir im letzten Drittel den Faden nicht verloren haben."

Einmal mehr war die Beweisführung gelungen, dass sich im Eishockey die Vorzeichen so schnell wie in kaum einer anderen Mannschaftssportart ändern können. Ganz verdreht wurden sie aber nicht, weil ein Schuss von Markus Eisenschmid (43.) den Pinguinen früh im Schlussabschnitt den Zahn zog. Es war der zehnte Überzahltreffer des Rechtsschützen und Liga-Neulings mit insgesamt 14 Toren und gleichzeitig die Entscheidung in einem Match, bei dem drei Mannheimer Strafzeiten nach der 50. Minute einen entspannten Sieg verhinderten.

Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 4:2 (1:0, 2:2, 1:0); Tore: 1:0 Kolarik (10.), 2:0 Kink (27.), 3:0 Adam (30.), 3:1 Berglund (37.), 3:2 Costello (40.), 4:2 Eisenschmid (43.); Schiedsrichter: Schrader (Bochum), Wiegand (Schweiz); Strafminuten: 10/6; Zuschauer: 13.108.