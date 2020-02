Von Rainer Kundel

Mannheim. In der vorgezogenen Partie des 44. Spieltages gelang den Mannheimer Adlern nach anfänglichen Problemen ein 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)-Sieg gegen die Nürnberger Ice Tigers. Beim zehnten Heimsieg in Folge gegen den fränkischen Dauerrivalen setzte sich das beste Offensivteam der DEL letztlich standesgemäß gegen die zweitschwächste Defensive im 14er-Tableau durch.

In der Aufstellung gab es keine Überraschungen. Dennis Endras stand zwischen den Pfosten und Marcel Goc, der am Mittwoch seinen Rücktritt vom Profisport am Ende dieser Saison verkündet hatte, stürmte nach neunwöchiger Verletzungspause in Linie vier mit Brent Raedeke und dem 20-jährigen Valentino Klos.

Läufts gleich wieder oder waren die Cracks, wie nicht selten nach einer Unterbrechung des Spielbetriebs, noch etwas eingerostet? Die Antwort fiel nach 20 Minuten eindeutig aus: Der Tabellenzweite suchte noch nach Harmonie und Geschwindigkeit, die Franken waren meist etwas schneller an der Scheibe und störten früh den Aufbau.

Zwar hatten die Adler ein Plus an Torschüssen, die ganz klaren Einschussmöglichkeiten blieben mit Ausnahme jener von Wolf nach 15 Sekunden aber zunächst Mangelware. Passend zu einigen Abstimmungsproblemen kassierten die Adler bei eigener Überzahl das 0:1. Die Achse Katic-Rendulic-Järvinen handelte sich einen Konter ein, wobei Brown (14. Minute) den Puck mit einer "Spinorama"- Bewegung, eine Abschlussvariante, bei der sich der Spieler um die eigene Achse dreht, an Endras vorbeibrachte.

Wenngleich Tommi Huhtala nach dem ersten Drittel verletzt in der Kabine blieb, ging es jetzt erst richtig los. Ramoser rammte Raedeke plump in die Bande und erhielt folgerichtig eine Fünf-Minuten-Strafe plus Restausschluss. Eine Sequenz, die die Adler konsequent mit zwei Toren zu nutzen wussten. Beim Ausgleich schlug der Schlagschuss von Matthias Plachta (26.) unterm Tordach ein, bevor Borna Rendulic (30.) fünf Sekunden vor Ablauf der Strafzeit die Führung erzielte. Zwischendurch bewahrte Endras seine Mannschaft vor einem zweiten "Shorthander", als Eder (27.) alleine auf den Torhüter zulief. Beim 3:1 ließ sich Plachta (36.), während die Schiedsrichter den Videobeweis zurate zogen, vor der Bank schon mal abklatschen, an der Berechtigung des Treffers gab es schließlich auch keine Zweifel.

Das frühe 4:1 im Schlussabschnitt durch Rendulic (23.Saisontor), bei dem Treutle von einem Mitspieler die Sicht genommen war, sorgte entgegen den ersten Eindrücken doch noch für einen entspannten Abend. Zumal der Meister seinen Vorsprung nicht verteidigte, sondern offensiv auf weitere Treffer ausging.

Jetzt häuften sich Spielzüge zum Zunge schnalzen, folgerichtig erhöhte Andrew Desjardins auf 5:1. Der anschließende Torwartwechsel bei den Gästen – Langmann löste den schuldlosen Treutle ab, sollte die viel beschäftigte Nummer eins wohl für die kommenden Aufgaben schonen.

Nach einem Tag Pause macht sich die Mannheimer Reisegesellschaft am Samstag auf dem Weg nach Berlin, wo es am Sonntag bereits um 13.15 Uhr gegen die Eisbären geht. Rund 1100 Anhänger werden die Blau-Weiß-Roten, die meisten davon im Sonderzug, dabei in die Hauptstadt begleiten.

Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Tore: 0:1 Brown (14.), 1:1 Plachta (26.), 2:1 Rendulic (30.), 3:1 Plachta (36.), 4:1 Rendulic (42.), 5:1 Desjardins (52.)

Schiedsrichter: Rantala (Finnland), Rohatsch (Lindau)

Strafminuten: 4/9+Spieldauer: Ramoser

Zuschauer: 11.309