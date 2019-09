Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim sind ihrem Ziel, sich in der neuen Saison auch auf dem Weg durch Europa gut zu präsentieren, früh näher gekommen. Mit dem 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) gegen die Vienna Capitals hat sich der Deutsche Meister nach dem vierten Spieltag vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. In den beiden abschließenden Gruppenspielen am 8. und 15. Oktober gegen Djurgaarden Stockholm geht es noch um den Sieg in der Gruppe F, der in der Runde der letzten 16 im Rückspiel den Heimvorteil verschafft.

Der österreichische Vizemeister erwies sich als weitaus soliderer Gegner als am Freitag die polnische Mannschaft aus Tychy. Wien reiste mit der Empfehlung eines nicht erwarteten 6:3-Sieges in Stockholm an und lag nach den ersten 20 Minuten nur mit 0:1 in Rückstand. Die Adler trafen durch Ben Smith (4. Minute) als Abschluss eines starken Wechsels der zweiten Reihe mit Stützle und Huhtala an der Seite des Amerikaners. Raedeke, Soramies und Hungerecker verpassen es zwischen der 5. und 12.Minute, gegen Torhüter Starkbaum nachzulegen.

#Endstand Wir gewinnen auch das zweite CHL-Spiel an diesem Wochenende. Gegen Wien feiern die Adler einen 4:0-Erfolg und sind damit in der SAP Arena in dieser Saison noch ohne Gegentreffer. Ben Smith, Brent Raedeke, Marcel Goc und Matthias Plachta treffen. pic.twitter.com/Y7gXfVKQpQ — Adler Mannheim (@adlermannheim) September 8, 2019

So lange die Mannheimer Scheibe und Gegner laufen ließen, war ihr Auftritt gefällig anzusehen. Allerdings wurden die Offensivaktionen nach dem 2:0 durch Brent Raedeke (23.), der einen Schlagschuss von Lampl abfälschte, mitunter etwas verkompliziert. Einige der Blau-Weiß-Roten wollten mit dem Kopf durch die Wand, andere präferierten statt einem gezielten Abschluss einen Pass zu viel.

Bei sechs Minuten Überzahl allein im zweiten Drittel fehlte die Zielstrebigkeit. Dagegen spielte die Defensive nahezu perfekt, Dennis Endras hatte bei 29 Schüssen der Wiener nur zehn zu parieren. „Der Rückwärtsgang funktioniert bei uns und vorn kreieren wir immer unsere Chancen“, freute sich Endras nach 9:0-Toren am Wochenende.

Bevor die von 35 Anhängern begleiteten Gelbjacken überhaupt nochmals aufkommen konnten, beseitigte Marcel Goc vier Minuten nach der zweiten Pause alle Zweifel am Spielausgang. Der neue Kapitän, anstelle des angeschlagenen Desjardins zu Plachta und Wolf gerückt, schloss eine Kombination dieser Reihe kaltschnäuzig ab. Goc revanchierte sich für die Vorarbeit prompt und legte Matthias Plachta zum 4:0 auf (59.).

Eine üble Frust-Attacke von Kichton, der 33 Sekunden vor der Sirene Phil Hungerecker in die Bande nagelte, sorgte für ein unschönes Ende. Zumal sich Wiens Trainer Dave Cameron im Anschluss wie von der Tarantel gestochen wilde Gesten in Richtung Mannheimer Bank leistete. „Phil hat einige Schrammen, seine Nase war schon mal schöner, aber es ist keine Gehirnerschütterung“, berichtete Pavel Gross.

Nur mit Hilfe des Ordnungsdienstes konnten Übergriffe zwischen den Spielerbänken vermieden werden. „Das sind die üblichen Emotionen“, wollte Cameron die Aktion kleinreden. Gross sah das Ganze anders. „Wenn ein Offizieller des Gegners unserem Spieler Schauspielerei unterstellt und beschimpft, dann kann ich das nicht auf uns sitzen lassen, so etwas nehme ich persönlich“.

Adler Mannheim – Vienna Capitals 4:0 (1:0, 1:0, 2:0); Tore: 1:0 Smith (4.), 2:0 Raedeke (23.), 3:0 Goc (44.), 4:0 Plachta (59.); Schiedsrichter: Ansons (Lettland), Iwert (Harsefeld); Strafminuten: 6/22 + Spieldauer Kichton; Zuschauer: 8051.

Update: Sonntag, 8. September 2019, 19.44 Uhr

