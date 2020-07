Der Bassist von Guns N’Roses, Duff McKagan, ist aktuell mit seinem Soloprojekt auf Tour. Der Hardrocker hat mit dem Country-Rock-Musiker Shooter Jennings als Produzent das Album "Tenderness" herausgebracht, das er am Dienstag, 27. August, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim vorstellt. Und da dürfen auch mal sanftere Klänge dabei sein, Shooter Jennings ist als Gast mit auf Tour. Karten kosten 42,90 Euro beim RNZ-Ticketservice