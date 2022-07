> Ein Tauffest richtet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag um 12 Uhr in und um ihre Kirche aus. Bei einem vom ...

> Zum Abendschoppen an der Kirche lädt die katholische Kirchengemeinde am Samstag ein. Nach der Vorabendmesse um 18 Uhr ist von 19 bis 22 Uhr ein "Zammehogge an da Kerch" auf dem Vorplatz mit heißen Würstchen und Getränken geplant.

> Auf den Frauenpilgerweg lädt die evangelische Kirchengemeinde am Samstag von 10 bis etwa 15.30 Uhr ein. Dann soll die erste, rund acht Kilometer lange Etappe des evangelischen Pilgerwegs von Laudenbach nach Hemsbach gemeinsam bewältigt werden. Rückfragen und Anmeldungen per E-Mail an m.karzenburg@gmx.de .

> Die Vortragsreihe "Welche Kirche braucht das Land?" der evangelischen Kirchengemeinde findet am Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche ihren Abschluss. Im Gottesdienst samt Nachgespräch referiert Oberkirchenrätin Cornelia Weber aus Karlsruhe über "eine zukunftsoffene Kirche".

> Ein Gartenkonzert mit Irish oder American Folk lockt am Samstag um 19 Uhr zum Haus der Musik im Sportzentrum. Die Band "Bottled Spirits" führt rasante Violinmusik und dazwischen gefühlvolle Balladen mit eigenen Arrangements und mehrstimmigen Sätzen auf. Einlass ist ab 18 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.

Region Heidelberg. Leimener Sommer, Jubiläumswochenende in Meckesheim , dazu viele weitere Feste und Konzerte: Das alles ist in der Region rund um Heidelberg am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli, geboten. Die RNZ gibt – soweit bekannt – eine Übersicht.

Dossenheim

> Zum Sommerlesefest in der Gemeindebücherei für Kinder ab fünf Jahren lädt dieselbige am Samstag von 10.30 bis 12.30 Uhr ein. Auf dem Programm stehen "Lesen, Basteln und Spielen mit Emil und den Lesepaten". Das Kamishibai-Erzähltheater tritt bei freiem Eintritt ebenfalls auf.

> Eine Ausstellungseröffnung wird am Sonntag in der Galerie Monika Weber Art in der Rathausstraße 14 gefeiert. Die Vernissage zu "Gekratzt – geritzt – gedruckt" mit Radierungen von Monika Weber beginnt um 11 Uhr.

Eppelheim

> "Heiß auf Lesen", eine bundesweite Sommerleseaktion, startet am Samstag in eine neue Runde – und Eppelheim ist wieder dabei. Zum Auftakt der bis zum 24. September laufenden Kampagne kommt Autor und Sänger Tobias Elsäßer um 11 Uhr in die Stadtbibliothek. Er liest und singt bei freiem Eintritt aus seiner Buchreihe mit Protagonist Linus Lindbergh. Wer ansonsten an der von Stadt, Eppelheimer Buchladen, Stadtbibliothek und deren Förderverein organisierten Aktion "Heiß auf lesen" teilnehmen möchte, meldet sich direkt in der Stadtbibliothek oder unter Telefon 06221/766290.

Leimen

> Der Leimener Sommer steht an und wird am Samstag und Sonntag auf dem Georgi-Marktplatz gefeiert. Die von "Leimen Aktiv im BDS" organisierte Veranstaltung wird am Samstag um 18.30 Uhr von Oberbürgermeister und Schirmherr Hans D. Reinwald sowie dem Ersten Vorsitzenden Gerd-Peter Gramlich eröffnet. "Wir wollen wieder Lebensfreude in den Stadtkern bringen und uns gleichzeitig bei unseren ehrenamtlichen Rettungsdiensten bedanken", so Gramlich. Um 19 Uhr sorgt die Band "Kist" für Rockmusik. Sonntags geht es von 11 bis 13 Uhr mit einem von der Stadt- und Feuerwehrkapelle begleiteten musikalischen Frühschoppen weiter, nachmittags folgen ab 14 Uhr im Halbstundentakt Vorführungen der TV-Germania-Tanzmädchen, Kampf-kunst der Viet-Vo-Dao-Abteilung, ein Auftritt der Jugendgarde des Karnevalclubs Frösche St. Ilgen und vom Cha-Cha-Club "Tanzen für Junggebliebene". Zum Abschluss gibt’s ab 18 Uhr Livemusik von den "Herzensmensch Allstars".

> Werke aus "Der Vogelhändler" führt der Vocalconsort der Liedertafel am Sonntag um 18.30 Uhr im Erhard-Renner-Saal in der Danzinger Straße 14 auf. Auszüge aus der Operette von Carl Zeller spielen neben dem Konzertchor der Liedertafel auch der SAP-Chor und "Pro Arte". Die Leitung liegt in der Hand von Hans-Josef Obermann, Thomas Adelberger moderiert und begleitet am Klavier.

> Tango Argentino bietet der Kunstverein Leimen am Samstag ab 17 Uhr in der Alten Fabrik in St. Ilgen. Die Veranstaltung umrahmt die Ausstellung "Fogels Tanz Skulpturen" und bildet den zweiten Teil der Sommertanzevents. Karin Horn und Peter Fangmeier übernehmen die Einführung in die Welt des argentinischen Tangos – seit 2009 Weltkulturerbe – und der argentinischen Nationalmusik. Natürlich bietet das Duo im Anschluss auch eine Tanzvorführung. Die Ausstellung, die sich Tanzskulpturen auf Fotos widmet, ist Samstags von 11 bis 14 Uhr und Sonntags von 15 bis 18 Uhr in Anwesenheit von Künstler Fogel geöffnet.

> Die Konzertreihe "Musik in der Mauritiuskirche" findet am Sonntag um 15 Uhr ihre Fortführung. Dann tritt Bariton Peter Herwig in Begleitung von Organist Michael A. Müller in der evangelischen Kirche auf. Das Duo präsentiert bei freiem Eintritt Werke von Dvorak, Wolf und Michael A. Müller – Spenden werden erbeten.

Mauer

> "Vom Menschen der Urzeit" handelt die vom Verein Homo heidelbergensis organisierte öffentliche Führung am Sonntag um 14 Uhr. Es geht entlang des Zeitenpfads ins urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain – Fundort des berühmten Urmenschen. Treffpunkt für den Rundgang mit Gerd Eilers ist am Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4.

> "Kirchen, Kloster & Kapellen" stehen auf der Agenda einer geführten Radtour am Samstag. Start der 25 Kilometer langen und durch einen Radguide des Rhein-Neckar-Krises betreuten Ausfahrt ist am Bahnhof. Etappenziele sind Wiesenbach mit den beiden Kirchen in der Ortsmitte und der Marienkapelle im Wald, das Kloster Lobenfeld sowie die Ruine der Martinskapelle über Meckesheim. Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail an radguide@hartmann-wiesenbach.de

Meckesheim

> Das zweite Festwochenende zum 1200. Geburtstag des Ortes steht an. Nach der 90er-Party in der Auwiesenhalle am Freitag ab 19.30 Uhr geht es am Samstag mit einem Bayerischen Abend am selben Ort weiter. Die Formation "Sicherheitshalbe" tritt auf, eine fünfköpfige Partyband aus dem Unterland. Los geht es um 18 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse. Weiter geht es am Sonntag um 14 Uhr mit einem historischen Festumzug durch die Ortsdurchfahrt Meckesheim mit Start am Bahnhof. Hier werden 75 Gruppen sowie ein kleiner Oldtimer-Korso erwartet. Von römischen Reitern über Spielmannszüge bis hin zu Landrat Stefan Dallinger und Bürgermeister Maik Brandt im sogenannten "Adenauer-Mercedes" ist allerhand geboten. Für die Umzugsvorbereitung sucht die Gemeinde kurzfristig noch Helfer. Wer von 7 bis 9.30 Uhr die Strecke mitdekorieren möchte, meldet sich per E-Mail an anne.engel hardt@meckesheim.de oder unter Telefon 06226/920024. In die Verlängerung geht es am Montag unter dem Motto "Die Meckser 1200-Jahre-Show" mit einem Dorfabend in der Auwiesenhalle samt Musik und Comedy. Beginn ist bei freiem Eintritt um 19.30 Uhr.

Neckargemünd

> Die Beauftragung der Pastoralreferenten der gesamten Erzdiözese Freiburg wird am Samstag um 14 Uhr im ökumenischen Kirchenzentrum Arche, Im Spitzerfeld 42, gefeiert. Den Gottesdienst in der zur Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz gehörenden Gemeinde hält Weihbischof Peter Birkhofer. Bei der Messe wird auch Tobias Bartole als Nachfolger von Alfred Jordine als Pastoralreferent der Neckargemünder Arche in den unbefristeten Dienst aufgenommen.

> Ein Benefizkonzert für die Mitglieder des Youth Symphony Orchestra of Ukraine steigt am Sonntag um 18 Uhr im ökumenischen Kirchenzentrum Arche, Im Spitzerfeld 42. Sechs Musiker an Klavier, Flöte, Oboe, Fagott, Klarinette und Horn versprechen eine Holzbläser-Hommage an Frankreich mit Werken von Francis Poulenc, Darius Milhaud und anderen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

> Sein Fährfest richtet der Freundeskreis der Fähre zwischen Neckarhausen und Neckarhäuserhof am Sonntag um 11 Uhr aus. Rund um die Fähre im Neckarhäuserhof – also auf badischer Seite – sorgt Alleinunterhalter Harald Walz aus dem Odenwald für Musik, es gibt Gegrilltes, geräucherte Saiblinge sowie weitere auch vegetarische Spezialitäten.

> Zum Familientag lädt der Sportverein 08 am Sonntag auf sein Sportgelände in den Erdgrubenweg 1 ein. Anlass ist die Einweihung des neuen Jugendplatzes. Nach dem Einweihungsspiel der F-Jugend um 11 folgt um 12 Uhr der Fassbieranstich. Für Kinder ist "Spiel und Spaß" geboten und um 15 Uhr findet eine Verlosung statt.

> Der 20. Geburtstag der Stadtwerke wird am Sonntag auf dem Lohplatz an der Elsenzmündung gefeiert. Dafür ist der Platz am Sonntag schon ab 6 bis 22 Uhr gesperrt. Die Musikschule Neckargemünd leitet um 16 Uhr die Veranstaltung ein, Gerhard Barth als kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke und Bürgermeister Frank Volk begrüßen die Besucher. Es folgen Bühnenauftritte zu "Poetry Slam", Tanz und Musik. Drumherum gibt es bis 19.30 Uhr auf dem Lohplatz einen Wagen der Feuerwehr zu bestaunen, eine Wurfbude, Parcours für Bobbycars und Tret-Unimogs sowie ein Glücksrad und weitere Aktionen.

Neckarsteinach

> Die Bach-Konzertreihe von Nobuhiko Asaeda in der katholischen Herz-Jesu-Kirche geht am Sonntag um 19 Uhr in ihre dritte und letzte Etappe. Dann führt der in der Vierburgenstadt lebende Musiker die Sonate Nr.3 in C-Dur sowie die Partita in E-Dur des Komponisten Johann Sebastian Bach auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Nußloch

> Zum Familientag mit Fahrzeugeinweihung lädt die Feuerwehr am Samstag um 15 Uhr in die Carl-Metz-Straße 2. Dort wird das seit Mai eingesetzte neue Löschfahrzeug LF 10 offiziell übergeben. Im Rahmen eines "kleinen Tags der offenen Tür” ist Programm für Jung und Alt geboten.

> Ein Kinderkonzert unter dem Motto "Zurück im Glück" findet am Sonntag um 11 Uhr bei freiem Eintritt in der Festhalle statt. Bei der von der Musikschule Südliche Bergstraße durchgeführten Veranstaltung singen und spielen Schüler aus verschiedenen Kommunen in unterschiedlichen Formationen und Orchestern. Der Förderverein der Musikschule bewirtet.

Sandhausen

> Sein Waldfest richtet der Musikverein am Samstag und Sonntag am Waldfestplatz aus. Los geht es am Samstag um 18 Uhr mit den Gaiberger Musikanten, ehe um 21 Uhr die sogenannte "Glowparty" ansteht: Hier sorgt DJ Mirco für Tanzmusik. Sonntags geht es bereits um 10 und bis 20 Uhr mit verschiedenen Blasmusikorchestern weiter. Der Musikverein verspricht "Livemusik nonstop, Spaß für Jung und Alt und alles ,fer umme’", unter anderem mit dem eigenen Jugendorchester und dem Nußlocher Musikverein.

> Ein Bücherflohmarkt findet am Samstag von 10 bis 14 Uhr in der Gemeindebibliothek statt. Leseratten finden hier eine Auswahl an gut erhaltenen Romanen und Kinderbüchern vor. Der Erlös kommt der Bibliothek zugute.

> Eine Fußwallfahrt richtet die Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen am Sonntag aus. Los geht es um 9 Uhr an der St. Bartholo­mäus-Kirche in Sandhausen, ehe es über elf Kilometer durch Bruchhausen und die Kirchheimer Höfe bis nach Eppelheim geht. Dort wird um 15 Uhr in der Christkönigkirche eine Heilige Messe gefeiert, bevor um 16.15 Uhr im dortigen Restaurant "Zum Schützenhaus" der Abschluss erfolgt.

Schönau

> Das Lindenbaumfest richtet der Männergesangverein (MGV) Freiheit am Sonntag rund um sein Sängerheim in der Bahnhofstraße aus. Dort spielen ab 11 Uhr der Steinachtaler Akkordeonclub sowie das Bugggl-Trio auf.

Wiesenbach

> Eine Tiersegnung führt die katholische Kirchengemeinde Neckar-Elsenz am Sonntag um 11 Uhr hinter der katholischen Kirche durch. "Alle Haustiere sind willkommen", lädt der Veranstalter bei trockenem Wetter zu diesem besonderen Gottesdienst ein.

> Feuerwehrvorführungen und Musik gibt es am Sonntag im und am Feuerwehrhaus zu erleben. Dort präsentiert sich die örtliche Wehr von 10.30 bis 17 Uhr unter anderem mit einer Fahrzeugausstellung, Infostationen des Fördervereins, Kinderprogramm und Übungsvorführungen der Abteilungen. Ab 11 Uhr bereichert zudem der Musikverein das Programm.