Walldorf. (RNZ) Der Auftritt der Turnabteilung der SG Walldorf Astoria mit dem "Zirkus Payaso" sorgte für einen eindrucksvollen Start des WiWa-Familie-Bewegungstags in der Astoria- Halle. Viel Applaus gab es auch für Tahia und Karca von der TSG Wiesloch, die Übungen aus der Rhythmischen Sportgymnastik vorführten.

Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Walldorfs Bürgermeister Matthias Renschler eröffneten die Veranstaltung und begrüßten die zahlreichen Gäste. 13 Vereine und Institutionen aus Walldorf und Wiesloch waren mit ihren Angeboten in und um die Halle vertreten.

Vielfältig waren die Möglichkeiten, sich in Bewegung zu setzen: von Selbstverteidigung über Tanzen, Turnen, Klettern oder Ballsport bis hin zu Geschicklichkeits- und Koordinationsübungen – für jedes Alter und jeden Geschmack dürfte etwas dabei gewesen sein. Genau das mache auch den Reiz der Veranstaltung aus, die im Wechsel in Walldorf und Wiesloch stattfindet, wie Andrea Schröder-Ritzrau und Sonja Huth, die beiden Organisatorinnen, erläuterten. "Das Thema Bewegung ist in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden", so Sonja Huth. Daher wolle man mit dem Bewegungstag ein niederschwelliges Angebot schaffen, an dem sich jeder ausprobieren könne, gerade auch Kinder mit ihren Eltern und Großeltern zusammen.

Schon vor der Halle konnten zahlreiche Spiel- und Hüpfgeräte ausprobiert werden. Eines der Highlights war für die Kinder sicher das Toben in "Bubble Balls" in der Sporthalle, große, aufblasbare Bälle, in die man hineinschlüpfen kann, um rundherum gepolstert wild umher zu hüpfen und zu kugeln. Entspannt ein paar Körbe zu werfen war ebenso möglich wie die Sinne zu schärfen: Der Naturschutzbund Walldorf-Sandhausen hatte einen "Barfußpfad" aufgebaut, auf dem man Materialien wie Stroh, Fell, Sägemehl und Steine erleben konnte.

Salto oder Flickflack: Gewagte Kapriolen waren auf der weichen "Air Track"-Bahn der SG-Turnabteilung gefahrlos möglich. Hoch hinaus ging es beim Klettern an einem Baum vor der Halle, organisiert von Generationenbüro und IB-Jugendzentrum Wiesloch. Die Krankenkasse DAK Wiesloch bot Reaktionstests für Jung und Alt sowie Messungen von Gesundheitswerten wie Blutzucker und Cholesterin an.

Schaumstoffstab-Duelle lieferten Besucher sich bei den Kampfsportlern der SG, nebenan wurden beim "Animal Walk" die Bewegungen von Tieren nachgeahmt. Die "Restless Boots" Walldorf boten einen Workshop in "Line Dance" an – nicht nur zu Country, sondern zu verschiedenen Musikrichtungen.