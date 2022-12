Wilhelmsfeld. (lew) Mehr an Puderzucker als an Zuckerwatte erinnert der erste Schnee dieses Winters, der am Donnerstag die Höhenlagen der Region rund um Heidelberg bedeckte. Topografisch bedingt zuerst weiß wird es traditionell im Steinachtal und im Odenwald. Die Aufnahme unseres Fotografen Alexander Müller zeigt den Blick über die schneebedeckten Dächer und Felder von Wilhelmsfeld.

Ein genauer Blick zeigt aber auch: Die Straßen waren am Donnerstag noch frei von Schnee. Geräumt werden musste noch nicht. Das könnte sich allerdings zum Wochenende hin ändern: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist für Samstag und Sonntag eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 90 Prozent angekündigt.