Schatthausen. (hds) "Es ist wohl ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und dies punktgenau zum ersten Advent", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann bei der Übergabe des "Mittleren Löschfahrzeugs" (MLF) an die Feuerwehr in Schatthausen. Der Vorgängereinsatzwagen hat nunmehr fast 30 Jahre auf dem Buckel und wird ausgemustert, um dann an einer speziellen Börse versteigert zu werden. Rund 330.000 Euro

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen