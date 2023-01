Seine Vorfreude kann der gelernte Kaufmann dabei auch nicht verstecken: "Angeboten werden Cocktails mit spezieller Rezeptur aus New York und Russland, aber besonders die Region liegt mir am Herzen". Gemeinsam mit "Genial regional" wolle er daher im Lauf der Zeit seine Karte erweitern. "Genial regional" ist ein Verein, der Bewusstsein und die Wertschätzung für nachhaltige regionale Produkte in der Bevölkerung aktivieren und das Vertrauen in Regionales stärken möchte. Anfangs gebe es daher regionale Weine von hiesigen Winzern, zudem arbeite er mit einer Kaffeerösterei aus Birkenau zusammen.

Der Geschäftsführer des gleichnamigen Pflegedienstes Timo Adam übernimmt damit gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tobias Kindinger die bestehenden Räumlichkeiten am Adenauerplatz. Sie werden in Wiesloch spätestens zum 1. Mai "Das Kapitol" eröffnen.

Wiesloch. (slt) "Witzigerweise kam Timo Adam eines Nachmittags im Oktober kurz von seinem eigenen Geschäft auf der anderen Straßenseite zu uns rüber, um für sein Team eine Flasche Wein zu holen. Er hat vom Gastraum geschwärmt und schon kamen wir ins Gespräch. Schnell war klar, das wird mein Nachfolger hier", lacht Achour Hamouti, Noch-Inhaber des Restaurants "Il Castello" in der Schlossstraße 5-7. Er schließt bereits im Februar.

Der Geschäftsführer des gleichnamigen Pflegedienstes Timo Adam übernimmt damit gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tobias Kindinger die bestehenden Räumlichkeiten am Adenauerplatz. Sie werden in Wiesloch spätestens zum 1. Mai "Das Kapitol" eröffnen.

"Das war schon immer mein persönlicher Traum. Ich stand hier und dachte mir: Das gehört irgendwann mir", erzählt Adam. Dass das so schnell gehen würde, habe der Pflegedienstleiter aber nicht erwartet. Der Mietvertrag sei bereits unterschrieben: "Das Mietverhältnis selbst beginnt schon ab dem 1. März, dann starten auch kleinere Umgestaltungen", sagt er weiter.

Er wird im Herzen Wieslochs eine Mischung aus Café, Bar und Lounge eröffnen. "Es schadet nicht, einfach mal etwas anderes zu probieren. Wenn ich mich dabei noch ausleben kann, umso besser" erklärt er weiter. Spaß stehe für ihn dabei an erster Stelle. "Mehr als gegen die Wand fahren, kann ich es nicht", lacht er.

Seine Vorfreude kann der gelernte Kaufmann dabei auch nicht verstecken: "Angeboten werden Cocktails mit spezieller Rezeptur aus New York und Russland, aber besonders die Region liegt mir am Herzen". Gemeinsam mit "Genial regional" wolle er daher im Lauf der Zeit seine Karte erweitern. "Genial regional" ist ein Verein, der Bewusstsein und die Wertschätzung für nachhaltige regionale Produkte in der Bevölkerung aktivieren und das Vertrauen in Regionales stärken möchte. Anfangs gebe es daher regionale Weine von hiesigen Winzern, zudem arbeite er mit einer Kaffeerösterei aus Birkenau zusammen.

"Ich bin hier geboren und ich werde hier sterben. Ich fühle mich hier wohl. Außerdem soll es besonders für abends etwas Abwechslung hier in der Stadt geben", so Adam. Unterhalten würden die Besucher zudem durch ein Musikkonzept, erklärt der 34-Jährige. Man müsse auf die Bewilligung warten, die Räumlichkeiten weiterhin als Gastronomiebetrieb nutzen zu dürfen. Bereits ab dem 1. April möchte er seine Gäste willkommen heißen, aber "ob die Stadt Wiesloch damit schnell genug ist, steht noch nicht fest". Einer Eröffnung spätestens im Mai stünde aber nichts im Weg, schätzt er.

Vom bereits bestehenden Team werde dabei kein Personal übernommen, da "Il Castello" bisher nur in Familienhand geführt wurde. "Wir haben zwei gelernte Hotelfachfrauen in unserem Kreis, das passt ganz gut", erklärt Adam. Weitere Verstärkung habe er zudem bereits gefunden.

"Einmal im Monat soll es auch Beratungsgespräche für die Pflege geben oder ein Angebot zur Suppenküche. Wie viele Kinder bekommen nicht jeden Tag etwas Warmes zu essen? Das muss sich ändern, da will ich helfen", so der Pflegedienstleiter weiter.

Als Grund für die Schließung nennt Hamouti die Rückkehr in seine Heimat Marokko und der Wunsch, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. "Am 19. Februar ist der letzte Tag, danach ist das Restaurant geschlossen", sagt er voller Vorfreude. Bereits zu Beginn der Pandemie kam die Idee auf, das Lokal in Wiesloch aufzugeben. Seit Anfang 2022 suche man mittlerweile schon nach einem Nachfolger.

"Ich freue mich so sehr auf die Sonne, wir kamen damals her, um ein paar Jahre hier zu arbeiten und dann wieder zu gehen. Jetzt, 27 Jahre später, reicht es uns einfach hier", lacht Hamouti. In Marokko möchte er auch wieder einen Gastronomiebetrieb eröffnen und dort das Leben genießen: "Wir möchten einfach mal wieder neu anfangen. Wieder alles komplett frei aufbauen können. Das Leben ist schön und macht Spaß. Wenn der Spaß fehlt, fehlt auch das Leben."