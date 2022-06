Wiesloch. (pol/mün) Seit den Mittagsstunden an diesem Samstag sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach einer Patientin des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN). Die 78-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei beschreibt sie so: Die Vermisste ist von schlanker Statur, etwa 1,60 Meter groß und hat blonde kurze Haare und graugrüne Augen. Sie ist mit einer rosafarbenen Lederjacke bekleidet.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort geben kann oder die Frau gesehen hat, soll sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 melden.