Wiesloch. (aham) Die Heizung bleibt aus. Das Wasser in den Freibadbecken von Wiesloch wird nicht mehr erwärmt. Deswegen warnten die Wieslocher Stadtwerke am Montag nicht nur den 150.000. Besucher vor: "Die Badegäste müssen sich zum Ende der Saison oder bei Witterungswechsel – zum Beispiel, wenn die Nächte kühler werden – darauf einstellen, dass die Wassertemperaturen sinken werden."

Normalerweise hat das Wasser im Wieslocher Wietalbad 24 Grad. "Jetzt kühlt es nachts auf 22, 23 Grad ab", erklärte Badleiter Björn Erhard im RNZ-Gespräch. Darüber würden sich auch immer wieder Badegäste beschweren, berichtet Erhard. Doch bei den Temperaturen der letzten Tage sei das Wasser in der Regel ab 13 oder 14 Uhr wieder bei 24 Grad angekommen.

Beim Abstellen der Heizung geht es natürlich darum, in Zeiten der Energiekrise zu sparen, daraus machen die Stadtwerke Wiesloch, die das Bad betreiben, keinen Hehl. In der Weinstadt rechnet man vor: "An einem kühlen Tag, mit wenig Sonneneinstrahlung und lebhaftem Wind – wie teilweise schon Anfang September der Fall – verbraucht die Beckenheizung des Bades pro Tag in etwa so viel Wärmeenergie wie 25 Einfamilienhäuser an einem kalten Wintertag."