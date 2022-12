Es sind allerdings nicht nur die Verschönerungsarbeiten, die beim Team der Stadtbibliothek Freude ausgelöst haben. Aus dem Topf der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, sind jetzt 30.000 Euro geflossen, die in erster Linie für eine Aufwertung der Digitalprogramme der Bibliotheken gedacht sind. "Wir haben uns sehr schnell beworben und den Zuschlag bekommen", freute sich Thomas Michael. Mit den Geldern wurde die Verkabelung im Haus auf den neusten Stand gebracht und Möbel wurden angeschafft. "Wir konnten so zwei neue Bildschirm-Arbeitsplätze für unsere Kunden ...

Jedoch ist der Lampenaustausch nur der erste Schritt, es stehen weitere Sanierungsarbeiten an, wenn auch mittelfristig. So hat sich der Gemeinderat bereits für eine "Auffrischung" der beiden Fassadenseiten des Kulturhauses ausgesprochen, Flachdach und Fenster über der Bühne werden ebenfalls erneuert.

Die doch längere Schließungszeit erklärte der Bibliotheks-Chef mit aufwendigen Arbeiten. "Es müssen die Aktivitäten der einzelnen Unternehmen wie Elektriker, Maler und Lampenfirma koordiniert werden und auch unser Team wird aktiv. So müssen alle Bücherregale im Vorfeld der Sanierung abgedeckt werden, um Beschädigungen an den Büchern zu vermeiden." Michael hofft, dass am 4. Februar alles erledigt sein wird.

50.000 Euro sind im städtischen Haushalt für die neuen Leuchten vorgesehen und die werden sich laut Michael schnell amortisieren. "Wir gehen künftig von deutlich geringeren Stromkosten aus", sagte er. Es werden aber nicht nur Leuchtkörper gewechselt, mit dem neuen System kann die Helligkeit in bestimmten Abschnitten – je nach Bedarf – heruntergefahren werden. Auch ist es möglich, eine Dimm-Funktion zu nutzen. "Gerade dies werden wir bei anstehenden Veranstaltungen prima einsetzen können", so Michael.

Wiesloch. Die Wieslocher Stadtbibliothek im Kulturhaus in der Gerbersruhstraße wird bald in neuem Glanz erstrahlen. Die alte Beleuchtungsanlage, aus dem Jahr 1975 stammend, wird gegen energiesparende LED-Lampen ausgetauscht. Die neuen Lichtquellen werden an den Decken in allen Bereichen, die für die Stadtbibliotheks-Besucher zugänglich sind, montiert. "Wir werden deswegen vom 16. Januar bis 6. Februar geschlossen haben", berichtete Thomas Michael, der Leiter der Einrichtung. Zurzeit ist die Bibliothek in der Winterpause, der erste Ausleihtag im neuen Jahr ist Dienstag, der 3. Januar.

Von Hans-Dieter Siegfried

Es sind allerdings nicht nur die Verschönerungsarbeiten, die beim Team der Stadtbibliothek Freude ausgelöst haben. Aus dem Topf der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, sind jetzt 30.000 Euro geflossen, die in erster Linie für eine Aufwertung der Digitalprogramme der Bibliotheken gedacht sind. "Wir haben uns sehr schnell beworben und den Zuschlag bekommen", freute sich Thomas Michael. Mit den Geldern wurde die Verkabelung im Haus auf den neusten Stand gebracht und Möbel wurden angeschafft. "Wir konnten so zwei neue Bildschirm-Arbeitsplätze für unsere Kunden einrichten", informierte Michael.

Wichtig ist ihm darüber hinaus, noch mehr Kinder und Jugendliche für die Bibliothek zu interessieren. Es wurde eine Multimedia-Anlage angeschafft, um dem jüngeren Publikum die Chance zu eröffnen, an der integrierten PlayStation zu spielen. An einem der Arbeitsplätze spielte beim RNZ-Besuch bereits ein Junge, in seiner Nachbarschaft erledigte eine Dame ihre digitalen Bestellungen. Wichtig dabei ist: Die neue Spielkonsole kann ohne einen Ausweis für die Bibliothek genutzt werden. "Das gehört zu unserem Konzept, die Schwellenangst von Kindern und Jugendlichen abzubauen", betonte Michael. All dies wird nach derzeitigem Stand ab Februar zur Verfügung stehen. Außerdem werden wieder iPad-Kurse für alle interessierten Neun- bis 13-Jährigen angeboten.

Wichtig ist dem Stadtbibliotheks-Leiter, dass sich die Bücherwürmer zwischen 3. und 13. Januar noch mit Lektüre eindecken. "Es soll schließlich niemand unter unserer Sanierungsschließung leiden", meinte er.